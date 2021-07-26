https://ria.ru/20210726/kuznetsova-1742863417.html

Кузнецова рассказала, как не допустить ЧС в учебных заведениях

Кузнецова рассказала, как не допустить ЧС в учебных заведениях - РИА Новости, 26.07.2021

Кузнецова рассказала, как не допустить ЧС в учебных заведениях

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций в российских... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T09:12

2021-07-26T09:12

2021-07-26T11:06

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций в российских учебных заведениях надо вернуть "былую мощь системы воспитания": ориентиром для детей должна стать школа, а не социальные сети."Сегодня нам надо восстановить былую мощь системы воспитания, но, конечно, на новом этапе в образовательных организациях. Навигатором должна стать школа и та воспитательная программа, которая есть, конечно же, в тесном взаимодействии с семьей", - сказала Кузнецова.По словам детского омбудсмена, работа образовательных организаций должна быть в помощь семье, помогать растить счастливого человека, который бы находил ответы на жизненно важные и актуальные вопросы "не в социальных сетях, непонятных группах в интернете, а в учебном заведении".Чрезвычайных ситуаций в школах станет меньше, если их обеспечат образовательной инфраструктурой и специалистами на основе сегодняшних запросов, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Из условий: во-первых, благоустройство, ремонт, современное оборудование, подготовка специалистов на основе сегодняшних запросов. У нас сегодня есть прекрасные педагоги, которые не только дают знания, но и вдохновляют детей, становятся настоящими жизненными ориентирами для них", - сказала Кузнецова.Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой>>>

https://ria.ru/20210722/kravtsov-1742371643.html

россия

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россия, анна кузнецова, общество