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Кузнецова рассказала, как не допустить ЧС в учебных заведениях
Кузнецова рассказала, как не допустить ЧС в учебных заведениях - РИА Новости, 26.07.2021
Кузнецова рассказала, как не допустить ЧС в учебных заведениях
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций в российских... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:12
2021-07-26T11:06
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций в российских учебных заведениях надо вернуть "былую мощь системы воспитания": ориентиром для детей должна стать школа, а не социальные сети."Сегодня нам надо восстановить былую мощь системы воспитания, но, конечно, на новом этапе в образовательных организациях. Навигатором должна стать школа и та воспитательная программа, которая есть, конечно же, в тесном взаимодействии с семьей", - сказала Кузнецова.По словам детского омбудсмена, работа образовательных организаций должна быть в помощь семье, помогать растить счастливого человека, который бы находил ответы на жизненно важные и актуальные вопросы "не в социальных сетях, непонятных группах в интернете, а в учебном заведении".Чрезвычайных ситуаций в школах станет меньше, если их обеспечат образовательной инфраструктурой и специалистами на основе сегодняшних запросов, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова."Из условий: во-первых, благоустройство, ремонт, современное оборудование, подготовка специалистов на основе сегодняшних запросов. У нас сегодня есть прекрасные педагоги, которые не только дают знания, но и вдохновляют детей, становятся настоящими жизненными ориентирами для них", - сказала Кузнецова.Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой&gt;&gt;&gt;
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россия, анна кузнецова, общество
09:12 26.07.2021 (обновлено: 11:06 26.07.2021)
 
Кузнецова рассказала, как не допустить ЧС в учебных заведениях

Детский омбудсмен Кузнецова: надо вернуть "былую мощь системы воспитания"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью РИА Новости заявила, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций в российских учебных заведениях надо вернуть "былую мощь системы воспитания": ориентиром для детей должна стать школа, а не социальные сети.
"Сегодня нам надо восстановить былую мощь системы воспитания, но, конечно, на новом этапе в образовательных организациях. Навигатором должна стать школа и та воспитательная программа, которая есть, конечно же, в тесном взаимодействии с семьей", - сказала Кузнецова.
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По словам детского омбудсмена, работа образовательных организаций должна быть в помощь семье, помогать растить счастливого человека, который бы находил ответы на жизненно важные и актуальные вопросы "не в социальных сетях, непонятных группах в интернете, а в учебном заведении".
Чрезвычайных ситуаций в школах станет меньше, если их обеспечат образовательной инфраструктурой и специалистами на основе сегодняшних запросов, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Из условий: во-первых, благоустройство, ремонт, современное оборудование, подготовка специалистов на основе сегодняшних запросов. У нас сегодня есть прекрасные педагоги, которые не только дают знания, но и вдохновляют детей, становятся настоящими жизненными ориентирами для них", - сказала Кузнецова.
Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой>>>
 
РоссияАнна КузнецоваОбщество
 
 
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