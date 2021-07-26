Мишустин обсудит с Путиным "интересные" меры по Курилам
Мишустин пообещал "интересные" меры по Курилам после обсуждения с Путиным
ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по возвращении в Москву планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным новые меры по стимулированию экономической деятельности на Курильских островах, и пообещал, что итоговое решение будет интересным.
В понедельник в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов Мишустин рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освободить от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, а также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов.
"По приезду мы обязательно посоветуемся, подумаем, и я доложу об этих предложениях президенту РФ. И будет принято соответствующее решение. Думаю, что оно будет очень интересным для всех, кто работает здесь и кто хотел бы здесь работать, включая наших западных инвесторов и партнеров из других стран", - заявил Мишустин.
На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".