https://ria.ru/20210726/kurily-1742856920.html

Мишустин обсудит с Путиным "интересные" меры по Курилам

Мишустин обсудит с Путиным "интересные" меры по Курилам - РИА Новости, 26.07.2021

Мишустин обсудит с Путиным "интересные" меры по Курилам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по возвращении в Москву планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным новые меры по стимулированию... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T07:36

2021-07-26T07:36

2021-07-26T07:36

россия

михаил мишустин

курильские острова

владимир путин

экономика

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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что по возвращении в Москву планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным новые меры по стимулированию экономической деятельности на Курильских островах, и пообещал, что итоговое решение будет интересным.В понедельник в ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов Мишустин рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории, возможность освободить от налогов предпринимателей и инвесторов, работающих на островах, а также премьер высказал мнение, что на территории надо сохранить пониженную ставку страховых взносов.На прошлом оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, РФ давно реализует с японскими партнерами "работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности".

https://ria.ru/20210726/kurily-1742856429.html

россия

курильские острова

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россия, михаил мишустин, курильские острова, владимир путин, экономика