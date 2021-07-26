https://ria.ru/20210726/kurily-1742856429.html

Токио принял во внимание слова Путина о совместной деятельности на Курилах

Токио принял во внимание слова Путина о совместной деятельности на Курилах - РИА Новости, 26.07.2021

Токио принял во внимание слова Путина о совместной деятельности на Курилах

Япония приняла во внимание слова российского президента о совместной экономической деятельности на Южных Курилах, об этом на пресс-конференции в Токио заявил... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T07:32

2021-07-26T07:32

2021-07-26T12:45

россия

курильские острова

япония

экономика

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ТОКИО, 26 июл — РИА Новости. Япония приняла во внимание слова российского президента о совместной экономической деятельности на Южных Курилах, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп."Нам известно, что 23 июля президент Путин в связи с предстоящим визитом Мишустина дал указание придать окончательную форму предложениям России Японии по совместной экономической деятельности на северных территориях (как в Японии называют четыре южно-курильских острова. — Прим. ред.) и выразил надежду на их осуществление. Я хотел бы воздержаться от предположений о намерениях российской стороны на основании этих высказываний, но что касается совместной экономической деятельности на северных территориях, то наша страна энергично проводит переговоры с Россией, исходя из того, что (эта деятельность должна проводиться в. — Прим. ред.) форме, не нарушающей юридическую позицию. Правительство Японии приняло во внимание высказывание президента Путина", — сказал Като.В понедельник Михаил Мишустин начал рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа и прибыл на Итуруп.На совещании с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин на прошлой неделе попросил Мишустина в ходе рабочей поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. По словам Путина, Россия давно проводит с японскими партнерами работу для создания необходимых условий для участников экономической деятельности.Он отметил, что есть хорошие наработки и предложения, которые носят беспрецедентный характер, и выразил надежду, что после оценки Мишустиным ситуации на месте эти предложения будут окончательно сформулированы и реализованы.В ходе визита в Японию Путина в декабре 2016 года между лидерами обеих стран была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран. Рассматриваются совместные проекты по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора. Осенью 2019 года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.В октябре прошлого года во время переговоров министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги пришли к общему мнению о необходимости продвижения сотрудничества в этих пяти областях. Всего были осуществлены два пилотных проекта — в сфере переработки мусора и туризма, однако пандемия коронавируса не дала планам осуществиться в полной мере. Тем не менее сейчас по каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп онлайн.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210726/kurily-1742855811.html

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россия

курильские острова

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курильские острова, япония, экономика