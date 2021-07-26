Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах

"Это было бы хорошим решением для многих инвесторов и просто активных людей, которые здесь проживают. И это будет интересно... для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать рабочие места и поработать с вами. Поскольку этот специальный режим позволит активизировать здесь экономическую деятельность", - сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курил.