https://ria.ru/20210726/kurily-1742855811.html
Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах
Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах - РИА Новости, 26.07.2021
Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах
Специальный экономический режим на Курильских островах позволит активизировать экономическую деятельность на этих территориях и заинтересовать зарубежных... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:20
2021-07-26T07:20
2021-07-26T07:20
россия
михаил мишустин
курильские острова
япония
экономика
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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (остров Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Специальный экономический режим на Курильских островах позволит активизировать экономическую деятельность на этих территориях и заинтересовать зарубежных партнеров, в том числе Японию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742855536.html
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россия, михаил мишустин, курильские острова, япония, экономика
Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах
Мишустин заявил, что экономический спецрежим на Курилах позволит заинтересовать зарубежных партнеров