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Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов
Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов - РИА Новости, 26.07.2021
Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом на Дальнем Востоке, заявил о том, что на Курильских островах нужно сохранять пониженную... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:17
2021-07-26T07:17
россия
дальний восток
михаил мишустин
курильские острова
экономика
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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом на Дальнем Востоке, заявил о том, что на Курильских островах нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов.В ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов премьер рассказал о планах по стимулированию экономической деятельности на данной территории."Думаю, что надо сохранять здесь, конечно, пониженную ставку страховых взносов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742855277.html
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россия, дальний восток, михаил мишустин, курильские острова, экономика
07:17 26.07.2021
 
Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов

Мишустин заявил о необходимости сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкКурилы
Курилы - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом на Дальнем Востоке, заявил о том, что на Курильских островах нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов.
В ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов премьер рассказал о планах по стимулированию экономической деятельности на данной территории.
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 07:15
Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
"Думаю, что надо сохранять здесь, конечно, пониженную ставку страховых взносов", - сказал Мишустин.
 
РоссияДальний ВостокМихаил МишустинКурильские островаЭкономика
 
 
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