https://ria.ru/20210726/kurily-1742855536.html

Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов

Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов - РИА Новости, 26.07.2021

Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом на Дальнем Востоке, заявил о том, что на Курильских островах нужно сохранять пониженную... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T07:17

2021-07-26T07:17

2021-07-26T07:17

россия

дальний восток

михаил мишустин

курильские острова

экономика

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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (о. Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочим визитом на Дальнем Востоке, заявил о том, что на Курильских островах нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов.В ходе встречи с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов премьер рассказал о планах по стимулированию экономической деятельности на данной территории."Думаю, что надо сохранять здесь, конечно, пониженную ставку страховых взносов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20210726/kurily-1742855277.html

россия

дальний восток

курильские острова

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россия, дальний восток, михаил мишустин, курильские острова, экономика