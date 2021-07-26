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Минздрав Кубани объяснил ведра вместо туалетов в палатах роддома
Минздрав Кубани объяснил ведра вместо туалетов в палатах роддома - РИА Новости, 26.07.2021
Минздрав Кубани объяснил ведра вместо туалетов в палатах роддома
Ведра-туалеты в ковидном роддоме в Краснодаре стоят по просьбе части пациенток, которые отказываются пользоваться общими туалетами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:27
2021-07-26T14:27
здоровье - общество
краснодар
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Ведра-туалеты в ковидном роддоме в Краснодаре стоят по просьбе части пациенток, которые отказываются пользоваться общими туалетами, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, где, предположительно, роженица краснодарского роддома рассказывает, что в палате пациенткам приходится пользоваться "ведерками", которые отгорожены шторками, и показывает их. В комментариях к видео поясняется, что речь идёт о краснодарском роддоме на улице Седина.По данным краевых властей, этот роддом в настоящее время имеет ковидный профиль."Палаты в медорганизации не оснащены индивидуальными туалетами, так как здание – объект культурного наследия и не предполагает возможности перепланировки. Санитарные комнаты и душевые в учреждении – общего пользования. Они расположены на этажах. Для удобства пациентов палаты оснастили биотуалетами. Все медицинские и биологические отходы обеззараживаются и удаляются из палат. Часть пациентов отказывается посещать общие санитарные комнаты и просит не убирать биотуалеты", - уточнили РИА Новости в региональном минздраве.Там также добавили, что в минувшее воскресенье главный внештатный акушер-гинеколог ведомства провёл обход медорганизации, в том числе и "красной" зоны, и не выявил нарушений санитарной безопасности.
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здоровье - общество, краснодар, краснодарский край, общество
14:27 26.07.2021
 
Минздрав Кубани объяснил ведра вместо туалетов в палатах роддома

Минздрав Кубани: ведра-туалеты в ковидном роддоме в Краснодаре стоят по просьбе части пациенток

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Ведра-туалеты в ковидном роддоме в Краснодаре стоят по просьбе части пациенток, которые отказываются пользоваться общими туалетами, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, где, предположительно, роженица краснодарского роддома рассказывает, что в палате пациенткам приходится пользоваться "ведерками", которые отгорожены шторками, и показывает их. В комментариях к видео поясняется, что речь идёт о краснодарском роддоме на улице Седина.
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По данным краевых властей, этот роддом в настоящее время имеет ковидный профиль.
"Палаты в медорганизации не оснащены индивидуальными туалетами, так как здание – объект культурного наследия и не предполагает возможности перепланировки. Санитарные комнаты и душевые в учреждении – общего пользования. Они расположены на этажах. Для удобства пациентов палаты оснастили биотуалетами. Все медицинские и биологические отходы обеззараживаются и удаляются из палат. Часть пациентов отказывается посещать общие санитарные комнаты и просит не убирать биотуалеты", - уточнили РИА Новости в региональном минздраве.
Там также добавили, что в минувшее воскресенье главный внештатный акушер-гинеколог ведомства провёл обход медорганизации, в том числе и "красной" зоны, и не выявил нарушений санитарной безопасности.
 
Здоровье - ОбществоКраснодарКраснодарский крайОбщество
 
 
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