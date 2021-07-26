https://ria.ru/20210726/kuban-1742925166.html

Минздрав Кубани объяснил ведра вместо туалетов в палатах роддома

Минздрав Кубани объяснил ведра вместо туалетов в палатах роддома - РИА Новости, 26.07.2021

Минздрав Кубани объяснил ведра вместо туалетов в палатах роддома

Ведра-туалеты в ковидном роддоме в Краснодаре стоят по просьбе части пациенток, которые отказываются пользоваться общими туалетами, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:27

2021-07-26T14:27

2021-07-26T14:27

здоровье - общество

краснодар

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150975/46/1509754648_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_1a683c3c8cb3650f6562d6460309920a.jpg

КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Ведра-туалеты в ковидном роддоме в Краснодаре стоят по просьбе части пациенток, которые отказываются пользоваться общими туалетами, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.Ранее в ряде Telegram-каналов появилось видео, где, предположительно, роженица краснодарского роддома рассказывает, что в палате пациенткам приходится пользоваться "ведерками", которые отгорожены шторками, и показывает их. В комментариях к видео поясняется, что речь идёт о краснодарском роддоме на улице Седина.По данным краевых властей, этот роддом в настоящее время имеет ковидный профиль."Палаты в медорганизации не оснащены индивидуальными туалетами, так как здание – объект культурного наследия и не предполагает возможности перепланировки. Санитарные комнаты и душевые в учреждении – общего пользования. Они расположены на этажах. Для удобства пациентов палаты оснастили биотуалетами. Все медицинские и биологические отходы обеззараживаются и удаляются из палат. Часть пациентов отказывается посещать общие санитарные комнаты и просит не убирать биотуалеты", - уточнили РИА Новости в региональном минздраве.Там также добавили, что в минувшее воскресенье главный внештатный акушер-гинеколог ведомства провёл обход медорганизации, в том числе и "красной" зоны, и не выявил нарушений санитарной безопасности.

https://ria.ru/20210723/vaktsina-1742567798.html

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, краснодар, краснодарский край, общество