https://ria.ru/20210726/krym-1742978724.html

Турпоток в Крым за два года вырос на 40%

Турпоток в Крым за два года вырос на 40% - РИА Новости, 26.07.2021

Турпоток в Крым за два года вырос на 40%

Туристический поток в Крым к середине лета превысил 4 миллиона – на 40% больше чем в "доковидном" 2019 году, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:57

2021-07-26T17:57

2021-07-26T17:57

туризм

коронавирус covid-19

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Туристический поток в Крым к середине лета превысил 4 миллиона – на 40% больше чем в "доковидном" 2019 году, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.Министр сообщил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения."Это возможно благодаря профессионализму ответственному отношению бизнеса ко всем предпочтениям, что подтверждается ежедневным мониторингом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудниками минкурортов Крыма", - сказал Волченко.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов. В 2019 году - около 7,5 миллиона человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/krym-1741451062.html

республика крым

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коронавирус covid-19, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым