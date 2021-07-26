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Туризм
https://ria.ru/20210726/krym-1742978724.html
Турпоток в Крым за два года вырос на 40%
Турпоток в Крым за два года вырос на 40% - РИА Новости, 26.07.2021
Турпоток в Крым за два года вырос на 40%
Туристический поток в Крым к середине лета превысил 4 миллиона – на 40% больше чем в "доковидном" 2019 году, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:57
2021-07-26T17:57
туризм
коронавирус covid-19
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Туристический поток в Крым к середине лета превысил 4 миллиона – на 40% больше чем в "доковидном" 2019 году, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.Министр сообщил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения."Это возможно благодаря профессионализму ответственному отношению бизнеса ко всем предпочтениям, что подтверждается ежедневным мониторингом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудниками минкурортов Крыма", - сказал Волченко.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов. В 2019 году - около 7,5 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
17:57 26.07.2021
 
Турпоток в Крым за два года вырос на 40%

Министр курортов и туризма Крыма Волченко: турпоток превысил 4 миллиона, рост к 2019 году на 40%

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Туристический поток в Крым к середине лета превысил 4 миллиона – на 40% больше чем в "доковидном" 2019 году, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
"С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 миллионов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - приводит слова Волченко пресс-служба минкурортов.
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Министр сообщил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения.
"Это возможно благодаря профессионализму ответственному отношению бизнеса ко всем предпочтениям, что подтверждается ежедневным мониторингом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудниками минкурортов Крыма", - сказал Волченко.
По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов. В 2019 году - около 7,5 миллиона человек.
 
ТуризмКоронавирус COVID-19Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
 
 
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