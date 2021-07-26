https://ria.ru/20210726/krym-1742978724.html
Турпоток в Крым за два года вырос на 40%
Турпоток в Крым за два года вырос на 40% - РИА Новости, 26.07.2021
Турпоток в Крым за два года вырос на 40%
Туристический поток в Крым к середине лета превысил 4 миллиона – на 40% больше чем в "доковидном" 2019 году, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:57
2021-07-26T17:57
2021-07-26T17:57
туризм
коронавирус covid-19
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Туристический поток в Крым к середине лета превысил 4 миллиона – на 40% больше чем в "доковидном" 2019 году, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.Министр сообщил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения."Это возможно благодаря профессионализму ответственному отношению бизнеса ко всем предпочтениям, что подтверждается ежедневным мониторингом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудниками минкурортов Крыма", - сказал Волченко.По итогам 2020 года в Крыму отдохнули более 6,3 миллиона туристов. В 2019 году - около 7,5 миллиона человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/krym-1741451062.html
республика крым
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым
Турпоток в Крым за два года вырос на 40%
Министр курортов и туризма Крыма Волченко: турпоток превысил 4 миллиона, рост к 2019 году на 40%