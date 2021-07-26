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Суд запретил военным расстреливать кроликов у Дома Инвалидов в Париже
Суд запретил военным расстреливать кроликов у Дома Инвалидов в Париже - РИА Новости, 26.07.2021
Суд запретил военным расстреливать кроликов у Дома Инвалидов в Париже
Дикие кролики смогут продолжать пастись на газоне около Дома Инвалидов в Париже, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:26
2021-07-26T15:14
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 26 июл – РИА Новости. Дикие кролики смогут продолжать пастись на газоне около Дома Инвалидов в Париже, сообщает телеканал BFMTV.Ранее действовало постановление префектуры, согласно которому военные могли убивать кроликов, находящихся на лужайке у исторического здания во французской столице. Несколько дней назад административный суд Парижа принял решение в пользу животных, приостановив это постановление. Это стало победой организации по защите животных Paris Animaux Zoopolis, которая обратилась в суд в 2018 году.Как отмечает телеканал, нахождение кроликов в центре французской столицы может показаться нетипичным, но на самом деле это не так. В течение многих лет кролики обитают в 7-м округе Парижа.По данным военнослужащих, ущерб от вспаханных газонов и проколотых садовых шлангов может составлять около15 тысяч евро. Постановление префектуры разрешало умерщвлять кроликов, считающихся вредными. По данным префектуры, ежегодно погибало около 30 кроликов.
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франция, париж, в мире
14:26 26.07.2021 (обновлено: 15:14 26.07.2021)
 
Суд запретил военным расстреливать кроликов у Дома Инвалидов в Париже

Суд запретил военным расстреливать диких кроликов у Дома Инвалидов в Париже

CC BY-SA 3.0 / Daniel Vorndran / DXR / The north facade of the Hôtel des Invalides, seen at twilightДом инвалидов в Париже
Дом инвалидов в Париже - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Daniel Vorndran / DXR / The north facade of the Hôtel des Invalides, seen at twilight
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ПАРИЖ, 26 июл – РИА Новости. Дикие кролики смогут продолжать пастись на газоне около Дома Инвалидов в Париже, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее действовало постановление префектуры, согласно которому военные могли убивать кроликов, находящихся на лужайке у исторического здания во французской столице. Несколько дней назад административный суд Парижа принял решение в пользу животных, приостановив это постановление. Это стало победой организации по защите животных Paris Animaux Zoopolis, которая обратилась в суд в 2018 году.
Как отмечает телеканал, нахождение кроликов в центре французской столицы может показаться нетипичным, но на самом деле это не так. В течение многих лет кролики обитают в 7-м округе Парижа.
По данным военнослужащих, ущерб от вспаханных газонов и проколотых садовых шлангов может составлять около15 тысяч евро. Постановление префектуры разрешало умерщвлять кроликов, считающихся вредными. По данным префектуры, ежегодно погибало около 30 кроликов.
 
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