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Суд запретил военным расстреливать кроликов у Дома Инвалидов в Париже

Суд запретил военным расстреливать кроликов у Дома Инвалидов в Париже - РИА Новости, 26.07.2021

Суд запретил военным расстреливать кроликов у Дома Инвалидов в Париже

Дикие кролики смогут продолжать пастись на газоне около Дома Инвалидов в Париже, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:26

2021-07-26T14:26

2021-07-26T15:14

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в мире

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ПАРИЖ, 26 июл – РИА Новости. Дикие кролики смогут продолжать пастись на газоне около Дома Инвалидов в Париже, сообщает телеканал BFMTV.Ранее действовало постановление префектуры, согласно которому военные могли убивать кроликов, находящихся на лужайке у исторического здания во французской столице. Несколько дней назад административный суд Парижа принял решение в пользу животных, приостановив это постановление. Это стало победой организации по защите животных Paris Animaux Zoopolis, которая обратилась в суд в 2018 году.Как отмечает телеканал, нахождение кроликов в центре французской столицы может показаться нетипичным, но на самом деле это не так. В течение многих лет кролики обитают в 7-м округе Парижа.По данным военнослужащих, ущерб от вспаханных газонов и проколотых садовых шлангов может составлять около15 тысяч евро. Постановление префектуры разрешало умерщвлять кроликов, считающихся вредными. По данным префектуры, ежегодно погибало около 30 кроликов.

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франция, париж, в мире