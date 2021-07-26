https://ria.ru/20210726/kravchuk-1742983031.html

СМИ рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце

СМИ рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце - РИА Новости, 26.07.2021

СМИ рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце

Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце, проведенной в конце июня, все еще находится в реанимации, его подключили к аппарату... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:22

2021-07-26T18:22

2021-07-26T23:17

леонид кравчук

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576785277_0:0:3434:1933_1920x0_80_0_0_edac79599e7d9b950eb771c1193d4cab.jpg

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце, проведенной в конце июня, все еще находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил "24 канал".По данным источников издания APnews из окружения экс-президента, динамика его выздоровления очень медленная.Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце. Пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович позже заявил, что вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не рассматривался. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета Кравчук в переговорах участвовать не будет

https://ria.ru/20210630/kravchuk-1739283580.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид кравчук, украина, в мире