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СМИ рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце
СМИ рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце - РИА Новости, 26.07.2021
СМИ рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце
Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце, проведенной в конце июня, все еще находится в реанимации, его подключили к аппарату... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:22
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леонид кравчук
украина
в мире
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КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце, проведенной в конце июня, все еще находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил "24 канал".По данным источников издания APnews из окружения экс-президента, динамика его выздоровления очень медленная.Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце. Пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович позже заявил, что вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не рассматривался. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета Кравчук в переговорах участвовать не будет
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леонид кравчук, украина, в мире
18:22 26.07.2021 (обновлено: 23:17 26.07.2021)
 
СМИ рассказали о состоянии Кравчука после операции на сердце

24 канал: Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ после операции на сердце

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции на сердце, проведенной в конце июня, все еще находится в реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил "24 канал".
По данным источников издания APnews из окружения экс-президента, динамика его выздоровления очень медленная.
"Так и есть. Леонид Макарович действительно находится в реанимации, ему была проведена сложная операция, которую нужно было срочно делать. Это операция на сердце и не только. И после операции он до сих пор находится в реанимации на ИВЛ. Очень-очень постепенно, очень медленная динамика выздоровления. Пока никто ничего не комментирует, ни врачи, никто", — приводит слова источника издание на своем сайте.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце. Пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович позже заявил, что вопрос замены главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Кравчука в связи с его состоянием здоровья пока не рассматривался. После этого украинские СМИ сообщили, что до конца лета Кравчук в переговорах участвовать не будет
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 17:52
Киев ответил на вопрос о работе Кравчука в контактной группе по Донбассу
 
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