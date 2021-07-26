https://ria.ru/20210726/kprf-1742998090.html

В КПРФ увидели противоречие в требованиях вакцинации для членов избиркомов

В КПРФ увидели противоречие в требованиях вакцинации для членов избиркомов - РИА Новости, 26.07.2021

В КПРФ увидели противоречие в требованиях вакцинации для членов избиркомов

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков считает, что в требованиях по поводу обязательной вакцинации членов избиркомов есть противоречия, он попросил обратить... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:42

2021-07-26T19:42

2021-07-26T23:48

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

юрий синельщиков

анна попова

элла памфилова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков считает, что в требованиях по поводу обязательной вакцинации членов избиркомов есть противоречия, он попросил обратить на это внимание главу ЦИК Эллу Памфилову.Ранее ЦИК представил на своем заседании подготовленные Роспотребнадзором рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, при подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы VIII созыва и других выборов в единый день голосования 17-19 сентября."Несомненно, важным является соблюдение общих санитарных правил, таких как термометрия, сохранение дистанции, использование масок, перчаток и др. В этой связи в силу пункта 2.7 указанного документа членам избирательных комиссий и иным участникам процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции", - говорится в обращении Синельщикова, опубликованном на сайте компартии.Вместе с тем депутат-коммунист также обратил внимание на информацию, размещенную 20 июля на официальном сайте ЦИК России, где глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляет, что "нужно активизировать работу, чтобы вакцинация членов избирательных комиссий и наблюдателей была стопроцентной"."Данная публикация искажает текст подписанного документа, нарушает принцип добровольности прививок и не предусмотрена ни одним нормативным актом. Нижестоящие избирательные комиссии ввиду ошибочного понимания могут предъявлять избыточные требования к участникам избирательного процесса, что в дальнейшем затруднит привлечение на избирательные участки наблюдателей, повлечет социальную напряженность в обществе, может поставить под сомнение легитимность избирательной кампании", - считают в КПРФ.В связи с этим Синельщиков попросил Памфилову "обратить внимание на данное противоречие, принять меры к недопущению нарушения прав участников избирательного процесса путем принудительной вакцинации".

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738426821.html

https://ria.ru/20210701/mishustin-1739475495.html

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вакцинация россиян от covid-19, юрий синельщиков, анна попова, элла памфилова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, политика