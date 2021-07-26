https://ria.ru/20210726/kosmos-1742930801.html

Космонавты могут выйти в открытый космос для проверки стыковочного узла МКС

Космонавты могут выйти в открытый космос для проверки стыковочного узла МКС - РИА Новости, 26.07.2021

Космонавты могут выйти в открытый космос для проверки стыковочного узла МКС

Российские космонавты в ближайшие дни могут выйти в открытый космос, если после отстыковки модуля "Пирс" в стыковочном узле модуля "Звезда" МКС будет обнаружено РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:44

2021-07-26T14:44

2021-07-26T15:20

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские космонавты в ближайшие дни могут выйти в открытый космос, если после отстыковки модуля "Пирс" в стыковочном узле модуля "Звезда" МКС будет обнаружено загрязнение, которое может помешать стыковке модуля "Наука", рассказал в трансляции "Роскосмос ТВ" на YouTube начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин."Может возникнуть ситуация, что вам нужно будет выйти и зачистить этот стык. Иначе, когда туда уже присоединится МЛМ (Многофункциональный лабораторный модуль - ред.), у вас этот стык грязный не даст полную герметизацию. Это значит, что вы не можете открыть (люк)", - сказал он.В случае загрязнения, пояснил Муртазин, может быть организован выход космонавтов в открытый космос."На это закладывается 2-3-4 суток (после отстыковки модуля "Пирс" и до стыковки модуля "Наука" - ред.)", - сказал он.26 июля от МКС был отстыкован модуль "Пирс". В этот же день он должен быть сведен с орбиты и затоплен в океане. Его отстыковка призвана освободить стыковочный узел на модуле "Звезда" для стыковки модуля "Наука". Новый лабораторный модуль был запущен с Байконура 21 июля. Его стыковка к станции намечена на 29 июля.

https://ria.ru/20210723/roskosmos-1742525827.html

байконур (город)

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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)