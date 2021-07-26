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Космонавты могут выйти в открытый космос для проверки стыковочного узла МКС
Космонавты могут выйти в открытый космос для проверки стыковочного узла МКС - РИА Новости, 26.07.2021
Космонавты могут выйти в открытый космос для проверки стыковочного узла МКС
Российские космонавты в ближайшие дни могут выйти в открытый космос, если после отстыковки модуля "Пирс" в стыковочном узле модуля "Звезда" МКС будет обнаружено РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:44
2021-07-26T15:20
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские космонавты в ближайшие дни могут выйти в открытый космос, если после отстыковки модуля "Пирс" в стыковочном узле модуля "Звезда" МКС будет обнаружено загрязнение, которое может помешать стыковке модуля "Наука", рассказал в трансляции "Роскосмос ТВ" на YouTube начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин."Может возникнуть ситуация, что вам нужно будет выйти и зачистить этот стык. Иначе, когда туда уже присоединится МЛМ (Многофункциональный лабораторный модуль - ред.), у вас этот стык грязный не даст полную герметизацию. Это значит, что вы не можете открыть (люк)", - сказал он.В случае загрязнения, пояснил Муртазин, может быть организован выход космонавтов в открытый космос."На это закладывается 2-3-4 суток (после отстыковки модуля "Пирс" и до стыковки модуля "Наука" - ред.)", - сказал он.26 июля от МКС был отстыкован модуль "Пирс". В этот же день он должен быть сведен с орбиты и затоплен в океане. Его отстыковка призвана освободить стыковочный узел на модуле "Звезда" для стыковки модуля "Наука". Новый лабораторный модуль был запущен с Байконура 21 июля. Его стыковка к станции намечена на 29 июля.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)
14:44 26.07.2021 (обновлено: 15:20 26.07.2021)
 
Космонавты могут выйти в открытый космос для проверки стыковочного узла МКС

Космонавты могут выйти в открытый космос, если в стыковочном узле МКС найдут грязь

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские космонавты в ближайшие дни могут выйти в открытый космос, если после отстыковки модуля "Пирс" в стыковочном узле модуля "Звезда" МКС будет обнаружено загрязнение, которое может помешать стыковке модуля "Наука", рассказал в трансляции "Роскосмос ТВ" на YouTube начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин.
"Может возникнуть ситуация, что вам нужно будет выйти и зачистить этот стык. Иначе, когда туда уже присоединится МЛМ (Многофункциональный лабораторный модуль - ред.), у вас этот стык грязный не даст полную герметизацию. Это значит, что вы не можете открыть (люк)", - сказал он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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В случае загрязнения, пояснил Муртазин, может быть организован выход космонавтов в открытый космос.
"На это закладывается 2-3-4 суток (после отстыковки модуля "Пирс" и до стыковки модуля "Наука" - ред.)", - сказал он.
26 июля от МКС был отстыкован модуль "Пирс". В этот же день он должен быть сведен с орбиты и затоплен в океане. Его отстыковка призвана освободить стыковочный узел на модуле "Звезда" для стыковки модуля "Наука". Новый лабораторный модуль был запущен с Байконура 21 июля. Его стыковка к станции намечена на 29 июля.
 
Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосБайконур (город)
 
 
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