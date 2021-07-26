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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742950802.html
Коронавирус может способствовать развитию других инфекций, заявила эксперт
Коронавирус может способствовать развитию других инфекций, заявила эксперт - РИА Новости, 26.07.2021
Коронавирус может способствовать развитию других инфекций, заявила эксперт
Коронавирус может способствовать развитию другой инфекционной патологии, в том числе вызванной вариантами устойчивых к препаратам микроорганизмов, заявила РИА... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:07
2021-07-26T16:07
распространение коронавируса
татьяна руженцова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вашингтон (город)
техас
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Коронавирус может способствовать развитию другой инфекционной патологии, в том числе вызванной вариантами устойчивых к препаратам микроорганизмов, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений."Новая коронавирусная инфекция, конечно, может способствовать развитию другой инфекционной патологии, в том числе обусловленной новыми вариантами устойчивых микроорганизмов", - сказала Руженцова.Она пояснила, что при лечении COVID-19 зачастую необходимо применение иммуносупрессивной терапии, кроме того коронавирус, как и другие активные возбудители, создает избыточную нагрузку на иммунную систему, действия которой уже не хватает на борьбу с другими возбудителями.
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татьяна руженцова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вашингтон (город), техас, общество
16:07 26.07.2021
 
Коронавирус может способствовать развитию других инфекций, заявила эксперт

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова: коронавирус может способствовать развитию других инфекций

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Коронавирус может способствовать развитию другой инфекционной патологии, в том числе вызванной вариантами устойчивых к препаратам микроорганизмов, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Ранее сообщалось, что вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений.
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"Новая коронавирусная инфекция, конечно, может способствовать развитию другой инфекционной патологии, в том числе обусловленной новыми вариантами устойчивых микроорганизмов", - сказала Руженцова.
Она пояснила, что при лечении COVID-19 зачастую необходимо применение иммуносупрессивной терапии, кроме того коронавирус, как и другие активные возбудители, создает избыточную нагрузку на иммунную систему, действия которой уже не хватает на борьбу с другими возбудителями.
 
Распространение коронавирусаТатьяна РуженцоваКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вашингтон (город)ТехасОбщество
 
 
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