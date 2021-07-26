https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742950802.html

Коронавирус может способствовать развитию других инфекций, заявила эксперт

Коронавирус может способствовать развитию других инфекций, заявила эксперт - РИА Новости, 26.07.2021

Коронавирус может способствовать развитию других инфекций, заявила эксперт

Коронавирус может способствовать развитию другой инфекционной патологии, в том числе вызванной вариантами устойчивых к препаратам микроорганизмов, заявила РИА... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:07

2021-07-26T16:07

2021-07-26T16:07

распространение коронавируса

татьяна руженцова

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вашингтон (город)

техас

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Коронавирус может способствовать развитию другой инфекционной патологии, в том числе вызванной вариантами устойчивых к препаратам микроорганизмов, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений."Новая коронавирусная инфекция, конечно, может способствовать развитию другой инфекционной патологии, в том числе обусловленной новыми вариантами устойчивых микроорганизмов", - сказала Руженцова.Она пояснила, что при лечении COVID-19 зачастую необходимо применение иммуносупрессивной терапии, кроме того коронавирус, как и другие активные возбудители, создает избыточную нагрузку на иммунную систему, действия которой уже не хватает на борьбу с другими возбудителями.

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742905932.html

вашингтон (город)

техас

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2021

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татьяна руженцова, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вашингтон (город), техас, общество