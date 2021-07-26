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В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 26.07.2021
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в РФ далека от нормализации, поэтому в отношении президента Владимира Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:45
2021-07-26T12:45
2021-07-26T12:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ далека от нормализации, поэтому в отношении президента Владимира Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменились ли требования по мерам безопасности при встрече с президентом, по-прежнему ли должны участники таких встреч соблюдать двухнедельный карантин перед ними.Вместе с тем, добавил Песков, это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график."Я имею в виду передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
12:45 26.07.2021 (обновлено: 12:53 26.07.2021)
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
Пресс-секретарь президента Песков: ситуация с коронавирусом в России далека от нормализации
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в РФ
далека от нормализации, поэтому в отношении президента Владимира Путина
принимаются меры предосторожности при общении с людьми, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменились ли требования по мерам безопасности при встрече с президентом, по-прежнему ли должны участники таких встреч соблюдать двухнедельный карантин перед ними.
Вместе с тем, добавил Песков, это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график.
"Я имею в виду передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное", - подчеркнул он.