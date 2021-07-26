https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742903704.html

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 26.07.2021

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в РФ далека от нормализации, поэтому в отношении президента Владимира Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:45

2021-07-26T12:45

2021-07-26T12:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ далека от нормализации, поэтому в отношении президента Владимира Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В зависимости от ситуации, в зависимости от человека. Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, изменились ли требования по мерам безопасности при встрече с президентом, по-прежнему ли должны участники таких встреч соблюдать двухнедельный карантин перед ними.Вместе с тем, добавил Песков, это не мешает главе государства интенсифицировать свой рабочий график."Я имею в виду передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее, и тому подобное", - подчеркнул он.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество