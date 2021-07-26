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В России за сутки умерли 727 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 727 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В России за сутки умерли 727 человек с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 727 смертей с COVID-19, за все время - 154 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:18
2021-07-26T11:18
2021-07-26T11:18
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 727 смертей с COVID-19, за все время - 154 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 727 смертей... За весь период по России умерло 154 601 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончался 101 человек, в Санкт-Петербурге - 70, в Краснодарском крае - 29.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, краснодарский край, общество
В России за сутки умерли 727 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 727 человек с COVID-19