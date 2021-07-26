https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742884465.html

В России за сутки умерли 727 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 727 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

В России за сутки умерли 727 человек с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 727 смертей с COVID-19, за все время - 154 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:18

2021-07-26T11:18

2021-07-26T11:18

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здоровье - общество

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краснодарский край

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 727 смертей с COVID-19, за все время - 154 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 727 смертей... За весь период по России умерло 154 601 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончался 101 человек, в Санкт-Петербурге - 70, в Краснодарском крае - 29.

https://ria.ru/20210725/kategoriya-1742814789.html

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2021

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