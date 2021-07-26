https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742883679.html

В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 16,2 тысячи человек после COVID-19, за все время - 5 506 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:16

2021-07-26T11:16

2021-07-26T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

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общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16,2 тысячи человек после COVID-19, за все время - 5 506 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 200 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 506 834", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 4 580 человек, в Подмосковье – 1 675, в Санкт-Петербурге – 1 298.

https://ria.ru/20210726/khvost-1742861777.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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