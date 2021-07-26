https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742883679.html
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 16,2 тысячи человек после COVID-19, за все время - 5 506 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:16
2021-07-26T11:16
2021-07-26T11:16
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16,2 тысячи человек после COVID-19, за все время - 5 506 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 200 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 506 834", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 4 580 человек, в Подмосковье – 1 675, в Санкт-Петербурге – 1 298.
https://ria.ru/20210726/khvost-1742861777.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19