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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742883679.html
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 16,2 тысячи человек после COVID-19, за все время - 5 506 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:16
2021-07-26T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16,2 тысячи человек после COVID-19, за все время - 5 506 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 200 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 506 834", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 4 580 человек, в Подмосковье – 1 675, в Санкт-Петербурге – 1 298.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
11:16 26.07.2021
 
В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 16 200 человек выздоровели от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 16,2 тысячи человек после COVID-19, за все время - 5 506 834, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 200 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 506 834", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписано 4 580 человек, в Подмосковье – 1 675, в Санкт-Петербурге – 1 298.
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