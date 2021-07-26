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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742867060.html
В Москве утвердили алгоритмы ведения беременных с COVID-19
В Москве утвердили алгоритмы ведения беременных с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Москве утвердили алгоритмы ведения беременных с COVID-19
В Москве внедрены новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечения беременных женщин с COVID-19, они разработаны ведущими специалистами города и... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:42
2021-07-26T09:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
беременность
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве внедрены новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечения беременных женщин с COVID-19, они разработаны ведущими специалистами города и утверждены Клиническим комитетом департамента здравоохранения Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.На базе телемедицинского центра создан Акушерский дистанционный консультативный центр. На базе двух многопрофильных городских больниц, имеющих акушерско-гинекологическую службу, организованы стационары кратковременного пребывания."Чтобы обеспечить будущим мамам высокий уровень комфорта и безопасности, ведущие московские врачи акушеры-гинекологи разработали новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19. Теперь на базе наших двух ведущих клиник с большим опытом лечения коронавирусной инфекции работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных женщин. Широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ. На базе телемедицинского центра, который уже себя зарекомендовал по ведению пациентов с COVID-19, мы создали акушерское подразделение. Его специалисты будут отслеживать состояние пациенток, а при необходимости организуют очное посещение стационара. Новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19 утверждены Клиническим комитетом", – рассказала Ракова.Стационары кратковременного пребывания открылись в крупных городских клинических больницах – № 15 имени Филатова и №52, где накоплен большой опыт лечения пациентов с COVID-19. Беременные женщины с легкой степенью тяжести течения коронавирусной инфекции смогут пройти здесь инструментальные и лабораторные исследования, в числе которых кардиотокография, допплерография вен нижних конечностей и низкодозная КТ органов грудной клетки с применением рентгензащиты или УЗИ легких. Общий список обязательных исследований и осмотров состоит из 14 пунктов и может быть расширен при необходимости в каждом конкретном случае.Заммэра добавила, что в этих же подразделениях будет проводиться лечение, включающее при необходимости самые современные препараты на основе моноклональных антител и антиковидного иммуноглобулина. Контакты с пациентами других отделений будут исключены.По результатам проведенных обследований врачами принимается решение о госпитализации беременной женщины в стационар или о ее дальнейшем наблюдении под аудиоконтролем специалистов Акушерского дистанционного консультативного центра. "Повторные осмотры могут быть назначены по необходимости в самом стационаре кратковременного проживания или на дому с помощью выездной бригады.Для пациенток будет обеспечен высокий уровень удобства. На обследования женщин будет доставлять бригада скорой медицинской помощи, а после прохождения процедур, в этот же день, их отвезут домой на санитарном транспорте стационара в сопровождении медиков", - отметила Ракова.Акушерский дистанционный консультативный центр (АДКЦ) является структурным подразделением телемедицинского центра департамента здравоохранения Москвы, сотрудники которого уже более года проводят консультации десяткам тысяч жителей столицы, проходящих лечение от COVID-19 на дому. Аналогичную задачу будут выполнять и специалисты АДКЦ – акушеры-гинекологи городских акушерских стационаров. В их задачи входят консультации пациенток, уточнение их самочувствия, отслеживание динамики состояния их здоровья, а также обеспечение госпитализации, если это будет необходимо.
https://ria.ru/20210719/koronavirus-1741951975.html
https://ria.ru/20210706/kovid-globulin-1740025523.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, беременность, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
09:42 26.07.2021
 
В Москве утвердили алгоритмы ведения беременных с COVID-19

Заммэра Москвы Ракова рассказала о новых алгоритмах наблюдения за беременными с COVID-19

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкВрач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме проводит осмотр беременной пациентки с помощью аппарата УЗИ
Врач Новосибирской областной клинической больницы в защитном противоэпидемическом костюме проводит осмотр беременной пациентки с помощью аппарата УЗИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В Москве внедрены новые алгоритмы для наблюдения за состоянием и лечения беременных женщин с COVID-19, они разработаны ведущими специалистами города и утверждены Клиническим комитетом департамента здравоохранения Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На базе телемедицинского центра создан Акушерский дистанционный консультативный центр. На базе двух многопрофильных городских больниц, имеющих акушерско-гинекологическую службу, организованы стационары кратковременного пребывания.
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"Чтобы обеспечить будущим мамам высокий уровень комфорта и безопасности, ведущие московские врачи акушеры-гинекологи разработали новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19. Теперь на базе наших двух ведущих клиник с большим опытом лечения коронавирусной инфекции работают новые отделения стационаров кратковременного пребывания, которые будут принимать только беременных женщин. Широкий перечень проводимых обследований позволит выявить возможные риски и осложнения на ранней стадии, а также провести необходимые плановые обследования, в том числе скрининговые УЗИ. На базе телемедицинского центра, который уже себя зарекомендовал по ведению пациентов с COVID-19, мы создали акушерское подразделение. Его специалисты будут отслеживать состояние пациенток, а при необходимости организуют очное посещение стационара. Новые алгоритмы ведения беременных с COVID-19 утверждены Клиническим комитетом", – рассказала Ракова.
Стационары кратковременного пребывания открылись в крупных городских клинических больницах – № 15 имени Филатова и №52, где накоплен большой опыт лечения пациентов с COVID-19. Беременные женщины с легкой степенью тяжести течения коронавирусной инфекции смогут пройти здесь инструментальные и лабораторные исследования, в числе которых кардиотокография, допплерография вен нижних конечностей и низкодозная КТ органов грудной клетки с применением рентгензащиты или УЗИ легких. Общий список обязательных исследований и осмотров состоит из 14 пунктов и может быть расширен при необходимости в каждом конкретном случае.
Заммэра добавила, что в этих же подразделениях будет проводиться лечение, включающее при необходимости самые современные препараты на основе моноклональных антител и антиковидного иммуноглобулина. Контакты с пациентами других отделений будут исключены.
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По результатам проведенных обследований врачами принимается решение о госпитализации беременной женщины в стационар или о ее дальнейшем наблюдении под аудиоконтролем специалистов Акушерского дистанционного консультативного центра. "Повторные осмотры могут быть назначены по необходимости в самом стационаре кратковременного проживания или на дому с помощью выездной бригады.
Для пациенток будет обеспечен высокий уровень удобства. На обследования женщин будет доставлять бригада скорой медицинской помощи, а после прохождения процедур, в этот же день, их отвезут домой на санитарном транспорте стационара в сопровождении медиков", - отметила Ракова.
Акушерский дистанционный консультативный центр (АДКЦ) является структурным подразделением телемедицинского центра департамента здравоохранения Москвы, сотрудники которого уже более года проводят консультации десяткам тысяч жителей столицы, проходящих лечение от COVID-19 на дому. Аналогичную задачу будут выполнять и специалисты АДКЦ – акушеры-гинекологи городских акушерских стационаров. В их задачи входят консультации пациенток, уточнение их самочувствия, отслеживание динамики состояния их здоровья, а также обеспечение госпитализации, если это будет необходимо.
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