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Во Франции приняли законопроект о санитарных пропусках

Во Франции приняли законопроект о санитарных пропусках - РИА Новости, 26.07.2021

Во Франции приняли законопроект о санитарных пропусках

Парламент Франции принял в окончательном чтении законопроект о расширении практики использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников от РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T02:25

2021-07-26T02:25

2021-07-26T02:25

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франция

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ПАРИЖ, 26 июл - РИА Новости. Парламент Франции принял в окончательном чтении законопроект о расширении практики использования санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников от COVID-19.В ночь с воскресенья на понедельник законопроект рассматривала смешанная парламентская комиссия. Сначала проводилось окончательное голосование в Сенате, затем - в Национальном собрании (нижней палате). В итоге за принятие законопроекта проголосовали 156 парламентариев, против - 60, и 14 законодателей воздержались."Национальное собрание приняло законопроект о борьбе с кризисом в области здравоохранения, с учетом текста совместной комиссии", - сообщила в Twitter нижняя палата парламента.Текст, за который проголосовали законодатели, содержит некоторые изменения. В частности, по закону не предусматривается увольнение людей, которые не вакцинируются от коронавируса из-за своей профессии. Санитарные попуска для детей 12-17 лет будут действовать только с 30 сентября. После 15 ноября система пропусков будет продолжать действовать только после нового голосования в парламенте. Пропуска, как отмечает агентство Франс Пресс, не будут нужны в торговых центрах, за исключением кафе и ресторанов на их территории.Помимо обязательной вакцинации медперсонала, пожарных и тех, кто ухаживает за пожилыми, законопроект предусматривает введение санитарных пропусков (предполагающих либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат тест на коронавирус, либо доказательство перенесенного заболевания) в начале августа в кафе, ресторанах, медучреждениях, самолетах и поездах дальнего следования.Сенаторы ранее внесли поправки, которые подразумевают исключение террас из списка мест, где будет нужен санитарных пропуск. По законопроекту, молодые люди в возврате 16 и 17 лет могут проходить вакцинацию без согласия родителей. В нем прописано положение об обязательном соблюдении режима самоизоляции для больных коронавирусом.В ряде городов Франции, в том числе в Париже, 17 и 24 июля прошли многочисленные акции против введения санитарных пропусков.С 21 июля санитарный пропуск необходим при посещении музеев, театров, кинотеатров, фестивалей, спектаклей, парков аттракционов. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в котором прописаны новые ограничительные меры.

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция, в мире