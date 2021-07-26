https://ria.ru/20210726/kolumbiya-1743006506.html

Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма

Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма - РИА Новости, 26.07.2021

Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма

Президент Колумбии Иван Дуке обвинил Каракас в пособничестве террористическим группировкам и заявил, что США могли бы внести Венесуэлу в список стран-спонсоров... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:45

2021-07-26T20:45

2021-07-26T20:45

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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке обвинил Каракас в пособничестве террористическим группировкам и заявил, что США могли бы внести Венесуэлу в список стран-спонсоров терроризма."Есть страны, которые укрывают (террористов) на своей территории, есть те, кто во всеуслышание заявляет о своей способности это делать. Мы видим абсолютно неопровержимые случаи. Например, 33-я боевая группа находится под защитой на территории Венесуэлы. Иван Маркес, Романья, Паис находятся в Венесуэле, а также Антонио Гарсия, и Паблито среди прочих. Очевидно, что это согласие диктаторского режима Венесуэлы заслуживает того, чтобы Соединенные Штаты провозгласили её государством-спонсором терроризма", - заявил президент в выступлении, опубликованном в его блоге в Twitter.Ранее боевики из числа диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) взяли на себя ответственность за покушение на президента Дуке и за ряд нападений на армейские базы и горнодобывающие компании. Президент, комментируя это заявление, отметил, что оно было снято на территории Венесуэлы и заверил в продолжении борьбы с повстанческим движением.Госдепартамент США в этом году уже расширял список стран-спонсоров терроризма - "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов" туда была внесена Куба. Помимо Кубы в этом списке сейчас находятся Иран, Сирия и КНДР.Каракас в свою очередь обвиняет Колумбию в подготовке на своей территории боевиков, которые затем участвуют в диверсиях против нефтегазовой и энергетической инфраструктуры и другой преступной деятельности в Венесуэле.Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в середине июля заявил, что Венесуэла сталкивается с действиями полувоенной базы в Колумбии, которая дестабилизирует приграничные районы двух стран.Вооруженные силы Венесуэлы весной 2021 года проводили операцию против вооруженных групп из Колумбии в приграничном штате Апуре. Были уничтожены несколько лагерей, изъято оружие, задержаны десятки человек. Сообщалось, что в столкновениях погибли восемь венесуэльских солдат, в том числе подорвавшись на минах, 34 человека получили ранения, ещё восемь попали в плен.

https://ria.ru/20210714/pokushenie-1741175358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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