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Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма
Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма - РИА Новости, 26.07.2021
Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма
Президент Колумбии Иван Дуке обвинил Каракас в пособничестве террористическим группировкам и заявил, что США могли бы внести Венесуэлу в список стран-спонсоров... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:45
2021-07-26T20:45
2021-07-26T20:45
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МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке обвинил Каракас в пособничестве террористическим группировкам и заявил, что США могли бы внести Венесуэлу в список стран-спонсоров терроризма."Есть страны, которые укрывают (террористов) на своей территории, есть те, кто во всеуслышание заявляет о своей способности это делать. Мы видим абсолютно неопровержимые случаи. Например, 33-я боевая группа находится под защитой на территории Венесуэлы. Иван Маркес, Романья, Паис находятся в Венесуэле, а также Антонио Гарсия, и Паблито среди прочих. Очевидно, что это согласие диктаторского режима Венесуэлы заслуживает того, чтобы Соединенные Штаты провозгласили её государством-спонсором терроризма", - заявил президент в выступлении, опубликованном в его блоге в Twitter.Ранее боевики из числа диссидентов Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) взяли на себя ответственность за покушение на президента Дуке и за ряд нападений на армейские базы и горнодобывающие компании. Президент, комментируя это заявление, отметил, что оно было снято на территории Венесуэлы и заверил в продолжении борьбы с повстанческим движением.Госдепартамент США в этом году уже расширял список стран-спонсоров терроризма - "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов" туда была внесена Куба. Помимо Кубы в этом списке сейчас находятся Иран, Сирия и КНДР.Каракас в свою очередь обвиняет Колумбию в подготовке на своей территории боевиков, которые затем участвуют в диверсиях против нефтегазовой и энергетической инфраструктуры и другой преступной деятельности в Венесуэле.Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в середине июля заявил, что Венесуэла сталкивается с действиями полувоенной базы в Колумбии, которая дестабилизирует приграничные районы двух стран.Вооруженные силы Венесуэлы весной 2021 года проводили операцию против вооруженных групп из Колумбии в приграничном штате Апуре. Были уничтожены несколько лагерей, изъято оружие, задержаны десятки человек. Сообщалось, что в столкновениях погибли восемь венесуэльских солдат, в том числе подорвавшись на минах, 34 человека получили ранения, ещё восемь попали в плен.
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иван дуке, иван маркес, twitter, в мире
Президент Колумбии обвинил Венесуэлу в спонсорстве терроризма
Президент Колумбии Иван Дуке: Венесуэла заслужила место в списке спонсоров терроризма