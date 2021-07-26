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В Атлантическом океане на яхте обнаружили тонну кокаина
В Атлантическом океане на яхте обнаружили тонну кокаина - РИА Новости, 26.07.2021
В Атлантическом океане на яхте обнаружили тонну кокаина
Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными органами Великобритании и Франции задержала в Атлантическом океане спортивный парусник, на котором... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:17
2021-07-26T14:17
атлантический океан
латинская америка
испания
наркотики
происшествия
в мире
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МАДРИД, 26 июл – РИА Новости. Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными органами Великобритании и Франции задержала в Атлантическом океане спортивный парусник, на котором наркоторговцы перевозили кокаин из Латинской Америки в Европу, сообщает ведомство.Яхта длиной 18 метров была оснащена двойным дном, для обнаружения наркотиков представителям правоохранительных органов пришлось ломать обшивку. Были обнаружены 1018 пакетов с кокаином, каждый весом килограмм, говорится в сообщении Национальной полиции.Задержаны три члена экипажа, а также в различных муниципалитетах Малаги пять человек, в том числе лидеры группировки.Расследование началось в конце прошлого года, когда стало известно о существовании группировки, которая занималась доставкой наркотиков на спортивных парусниках в Европу. Чтобы не вызывать подозрений, их регистрировали для участия в регатах.В ходе обысков были найдены 10 килограммов кетамина, 65 тысяч евро наличными, три дорогих автомобиля, документы, связанные с отмыванием денег, техника, наложен арест на банковские счета и несколько объектов недвижимости на сумму 500 тысяч евро.Это уже вторая успешная операция за последний месяц в Малаге против британских наркоторговцев. В ходе предыдущей на паруснике Windwishper также было найдено около тонны кокаина.В ходе двух операций задержаны 25 человек, в основном граждане Великобритании, живущие на юге Испании – в провинции Малага и комарке Кампо-де-Гибралтар.
https://ria.ru/20210523/dubai-1732973076.html
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атлантический океан
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атлантический океан, латинская америка, испания, наркотики, происшествия, в мире
14:17 26.07.2021
 
В Атлантическом океане на яхте обнаружили тонну кокаина

Более тонны кокаина обнаружили на спортивной яхте в Атлантическом океане

© Depositphotos / rolffimagesОстров в форме знака доллара
Остров в форме знака доллара - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Depositphotos / rolffimages
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МАДРИД, 26 июл – РИА Новости. Национальная полиция Испании совместно с правоохранительными органами Великобритании и Франции задержала в Атлантическом океане спортивный парусник, на котором наркоторговцы перевозили кокаин из Латинской Америки в Европу, сообщает ведомство.
Яхта длиной 18 метров была оснащена двойным дном, для обнаружения наркотиков представителям правоохранительных органов пришлось ломать обшивку. Были обнаружены 1018 пакетов с кокаином, каждый весом килограмм, говорится в сообщении Национальной полиции.
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Задержаны три члена экипажа, а также в различных муниципалитетах Малаги пять человек, в том числе лидеры группировки.
Расследование началось в конце прошлого года, когда стало известно о существовании группировки, которая занималась доставкой наркотиков на спортивных парусниках в Европу. Чтобы не вызывать подозрений, их регистрировали для участия в регатах.
В ходе обысков были найдены 10 килограммов кетамина, 65 тысяч евро наличными, три дорогих автомобиля, документы, связанные с отмыванием денег, техника, наложен арест на банковские счета и несколько объектов недвижимости на сумму 500 тысяч евро.
Это уже вторая успешная операция за последний месяц в Малаге против британских наркоторговцев. В ходе предыдущей на паруснике Windwishper также было найдено около тонны кокаина.
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В ходе двух операций задержаны 25 человек, в основном граждане Великобритании, живущие на юге Испании – в провинции Малага и комарке Кампо-де-Гибралтар.
 
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