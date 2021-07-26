Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/kitay-1742997832.html
Китай призвал администрацию Байдена не совершать ошибок Трампа
Китай призвал администрацию Байдена не совершать ошибок Трампа - РИА Новости, 26.07.2021
Китай призвал администрацию Байдена не совершать ошибок Трампа
Глава МИД КНР Ван И на встрече с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в понедельник заявил, что нынешняя американская администрация продолжает ошибочную... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:41
2021-07-26T19:41
ван и (политик)
дональд трамп
мид кнр
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742984330_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_315f3b2b1945a934dcbff7e000f42300.jpg
ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И на встрече с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в понедельник заявил, что нынешняя американская администрация продолжает ошибочную политику в отношении КНР, которой придерживалось правительство Дональда Трампа.Шерман 25-26 июля находится с визитом в китайском Тяньцзине, где она провела встречи с заместителем министра иностранных дел КНР Се Фэном и главой китайского внешнеполитического ведомства."Новое правительство США в целом продолжает ошибочную политику предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление на Китай, мы решительно выступаем против этого", – заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.По его мнению, эти проблемы возникают из-за неправильного восприятия Китая со стороны США."Я хочу ясно и отчетливо сказать США, что развитие и возрождение Китая имеет огромную внутреннюю движущую силу и является неизбежной тенденцией истории… Я также хочу ясно и отчетливо сказать США, что Китай будет продолжать идти по пути мирного развития, придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости, никогда не пойдет по проторенной дорожке, где "сильная страна обязательно должна быть узурпатором", мы готовы осуществлять совместное развитие и добиваться совместного процветания со всеми странами мира, включая США", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210724/ssha-1742709265.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742984330_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa15aa284b2d43774e0fd71e6b74ae82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ван и (политик), дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире
19:41 26.07.2021
 
Китай призвал администрацию Байдена не совершать ошибок Трампа

Глава МИД КНР Ван И : администрация Байдена продолжает ошибки Трампа в отношении КНР

© REUTERS / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских торговых переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских торговых переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© REUTERS / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И на встрече с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в понедельник заявил, что нынешняя американская администрация продолжает ошибочную политику в отношении КНР, которой придерживалось правительство Дональда Трампа.
Шерман 25-26 июля находится с визитом в китайском Тяньцзине, где она провела встречи с заместителем министра иностранных дел КНР Се Фэном и главой китайского внешнеполитического ведомства.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 16:42
В администрации США заявили, что не заинтересованы в конфликте с Китаем
"Новое правительство США в целом продолжает ошибочную политику предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление на Китай, мы решительно выступаем против этого", – заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.
По его мнению, эти проблемы возникают из-за неправильного восприятия Китая со стороны США.
"Я хочу ясно и отчетливо сказать США, что развитие и возрождение Китая имеет огромную внутреннюю движущую силу и является неизбежной тенденцией истории… Я также хочу ясно и отчетливо сказать США, что Китай будет продолжать идти по пути мирного развития, придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости, никогда не пойдет по проторенной дорожке, где "сильная страна обязательно должна быть узурпатором", мы готовы осуществлять совместное развитие и добиваться совместного процветания со всеми странами мира, включая США", - подчеркнул он.
 
Ван И (политик)Дональд ТрампМИД КНРКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Лента новостейМолния