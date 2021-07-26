https://ria.ru/20210726/kitay-1742997832.html

Китай призвал администрацию Байдена не совершать ошибок Трампа

Китай призвал администрацию Байдена не совершать ошибок Трампа - РИА Новости, 26.07.2021

Китай призвал администрацию Байдена не совершать ошибок Трампа

Глава МИД КНР Ван И на встрече с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в понедельник заявил, что нынешняя американская администрация продолжает ошибочную... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:41

2021-07-26T19:41

2021-07-26T19:41

ван и (политик)

дональд трамп

мид кнр

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И на встрече с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в понедельник заявил, что нынешняя американская администрация продолжает ошибочную политику в отношении КНР, которой придерживалось правительство Дональда Трампа.Шерман 25-26 июля находится с визитом в китайском Тяньцзине, где она провела встречи с заместителем министра иностранных дел КНР Се Фэном и главой китайского внешнеполитического ведомства."Новое правительство США в целом продолжает ошибочную политику предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление на Китай, мы решительно выступаем против этого", – заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.По его мнению, эти проблемы возникают из-за неправильного восприятия Китая со стороны США."Я хочу ясно и отчетливо сказать США, что развитие и возрождение Китая имеет огромную внутреннюю движущую силу и является неизбежной тенденцией истории… Я также хочу ясно и отчетливо сказать США, что Китай будет продолжать идти по пути мирного развития, придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости, никогда не пойдет по проторенной дорожке, где "сильная страна обязательно должна быть узурпатором", мы готовы осуществлять совместное развитие и добиваться совместного процветания со всеми странами мира, включая США", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210724/ssha-1742709265.html

китай

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ван и (политик), дональд трамп, мид кнр, китай, сша, в мире