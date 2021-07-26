https://ria.ru/20210726/kitay-1742852534.html

Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении

Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении - РИА Новости, 26.07.2021

Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении

Китай призывает США исправить свою "крайне опасную" политику в его отношении, не рассматривать Китай в качестве условного противника, заявил заместитель... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T06:43

2021-07-26T06:43

2021-07-26T06:43

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 26 июл – РИА Новости. Китай призывает США исправить свою "крайне опасную" политику в его отношении, не рассматривать Китай в качестве условного противника, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн во время встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман.Шерман 25-26 июля находится с визитом в Китае, встреча дипломатов состоялась в Тяньцзине."Коренная причина, по которой китайско-американские отношения зашли в тупик, - в том, что некоторые в США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника… Все правительство США мобилизовано на сдерживание Китая, как будто лишь нужно сдержать развитие Китая, и все самые сложные проблемы США будут решены, США вновь станут великими, и их гегемония может продолжаться. США приплетают Китай по всякому поводу, как будто, не будь Китая, они вообще не способны о чем-то говорить. Мы призываем США изменить подобную крайне ошибочную и крайне опасную политику в отношении Китая", - заявил Се Фэн, слова которого приводятся в опубликованном заявлении МИД КНР.По словам китайского дипломата, некоторые американские эксперты четко высказались, что США рассматривают Китай в качестве воображаемого противника, сравнивая с Японией во времена Второй мировой войны, и с Советским Союзом во время холодной войны, и посредством демонизации Китая хотят отвлечь внимание населения от недовольства внутренней политикой, состояние экономики и социальных проблем, "свалить глубокие структурные противоречия на Китай".Китайский дипломат также заявил, что "трихотомия США о конкуренции, сотрудничестве и противостоянии" - трюк для отвода глаз для оказания давления и сдерживания Китая. "Когда приходится просить Китай о помощи, то нужно сотрудничать, в сферах, в которых они обладают преимуществом, США разрывают связи, блокируют санкциями. Ради сдерживания Китая не останавливаются перед конфликтами и противостоянием. Лишь хотят решить проблемы США, лишь думают о результате, который нужен американской стороне, хотя получить выгоду в одностороннем порядке. Где такое видано в современном мире?" - заявил Се Фэн.При этом он подчеркнул, что китайская сторона готова искать почву для сотрудничества при сохранении расхождений, а американская сторона должна коренным образом изменить свой курс, двигаться навстречу китайской стороне, выбрать путь взаимного уважения, справедливой конкуренции и мирного сосуществования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/ssha-1742712263.html

https://ria.ru/20210723/sanktsii-1742607526.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, в мире