Объявлена программа 78-го Венецианского фестиваля

Объявлена программа 78-го Венецианского фестиваля - РИА Новости, 26.07.2021

Объявлена программа 78-го Венецианского фестиваля

Новая картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" вошла в основную программу Венецианского кинофестиваля

2021-07-26

2021-07-26T15:59

2021-07-26T16:02

РИМ, 26 июл – РИА Новости. Новая картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" вошла в основную программу Венецианского кинофестиваля, сообщил его директор Альберто Барбера. Кроме нее, за призы 78-го киносмотра поборются работы Педро Альмодовара, Паоло Соррентино, Мишеля Франко и Мэгги Джилленхол. Крупные премьеры пройдут в рамках внеконкурсной программы смотра.По его словам, отличием предстоящего фестиваля станет возвращение американского кино, которого "немного не хватало в прошлом году", вместе с появлением на красных дорожках ведущих звезд Голливуда.Председателем международного жюри кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, станет режиссер "Паразитов" кореец Пон Чжун Хо. Награды фестиваля за карьерные достижения получат Роберто Бениньи и Джейми Ли Кертис. Американская "королева крика" также появится в продолжении культового слэшера "Хэллоуин убивает", который вошел во внеконкурсную программу киносмотра.Во время онлайн-пресс-конференции Барбера представил новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитана Волконогова"."Они (Меркулова и Чупов – ред.) хорошо известны в Венеции, потому что их дебютный фильм "Человек, который удивил всех" был высоко оценен в 2018 году. Его показали на многих фестивалях, и он получил много наград. Большое удовольствие снова увидеть их в Венеции. Это амбициозный и мощный фильм".По его словам, "в основе картины лежит режим Сталина". Он добавил, что исполнитель главной роли Юрий Борисов также снялся в фильме "Мама, я дома", который покажут в параллельной программе смотра "Горизонты экстра".Драма Владимира Битокова с Ксенией Раппопорт в главной роли войдет в новую программу, главный приз которой будет вручаться на основе голосования зрителей. Говоря о картине, Барбера отметил, что "история храброй матери, борющейся с системой, является лейтмотивом многих фильмов в этом году".Одной из громких премьер станет "Дюна" (Dune) Дэни Вильнева. Экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта со звездным актерским составом была по-настоящему долгожданным проектом, релиз которого оказался перенесен почти на год из-за пандемии.Также из участников неосновной программы обращает на себя внимание хоррор британца Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" (Last Night in Soho) с Аней-Тэйлор Джой, знакомой зрителю по "Ходу королевы".Другим заметным показом вне конкурса обещает стать "Последняя дуэль" Ридли Скотта, где Адам Драйвер и Мэтт Деймон исполнят роли французских рыцарей конца XIV века.В основную программу фестиваля войдет 21 картина. Его откроет последняя работа испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" с Пенелопой Круз в главной роли. Картина расскажет о двух матерях, которые рожают в один день, и жизнь которых развивается "по параллельной траектории", по выражению самого режиссера. Сценарий к новому фильму он написал, находясь на изоляции после коронавируса."Сила собаки" (Power of the Dog) Джейн Кэмпион повествует о двух братьях (Бенедикт Камбербэтч и Джесси Племонс), которые живут на ранчо в Монтане. Один из них тайно женится на местной вдове (Кирстен Данст), и его брат решает разрушить их брак.Паоло Соррентино привезет в Венецию "Руку Бога" ("Это была рука Бога" - È Stata la Mano di Dio), снятую под эгидой Netflix с Тони Сервилло в главной роли. Сюжет ленты будет строиться на личной трагедии из юности итальянского режиссера, который выступил также в качестве продюсера и сценариста. Всего же итальянский кинематограф представлен в основном конкурсе пятью лентами.Также за награды "Мостры" поборется байопик "Спенсер" (Spencer) с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы и триллер "Фрики" (Freaks out) итальянца Габриэле Маинетти о судьбах четырех артистов "цирка уродов" в год, когда Италия оказывается оккупирована нацистскими войсками.Оскар Айзек исполнит роль картежника в "Холодном расчете" (Card Counter), а прошлогодний обладатель Гран-при жюри фестиваля Мишель Франко привезет на остров Лидо свою новую работу Sundown.Режиссер Ана Лили Амирпур сняла фэнтези "Мона Лиза и кровавая луна" (Mona Lisa and the Blood Moon) о молодой женщине с необычными способностями, которая пытается выжить в хаосе современного мира после побега из психиатрической больницы. Еще одной женщиной-режиссером в основном конкурсе кинобиеннале станет Мэгги Джилленхол, которая экранизировала роман Элены Ферранте "Незнакомая дочь". Роль женщины, вынужденной окунуться в воспоминания о собственном раннем материнстве, исполнила лауреат "Оскара" Оливия Коулман.В этом году организаторы сохранят половинную заполняемость зрительских залов и введут санитарные пропуска, которые заработают в Италии с 6 августа. Эти сертификаты, так называемые green pass, удостоверяют, что их обладатель сделал прививку от COVID или прошел тест на отсутствие заражения.

