https://ria.ru/20210726/kazakhstan-1742997273.html
Суд в Казахстане вынес приговор военным по делу о взрыве арсенала
Суд в Казахстане вынес приговор военным по делу о взрыве арсенала - РИА Новости, 26.07.2021
Суд в Казахстане вынес приговор военным по делу о взрыве арсенала
Военный суд Шымкентского гарнизона (на юге Казахстана) в понедельник приговорил 16 человек к различным срокам лишения свободы по делу о взрыве арсенала в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:35
2021-07-26T19:35
2021-07-26T19:35
казахстан
происшествия
в мире
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АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости. Военный суд Шымкентского гарнизона (на юге Казахстана) в понедельник приговорил 16 человек к различным срокам лишения свободы по делу о взрыве арсенала в воинской части города Арысь в 2019 году, сообщила пресс-служба суда.На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня 2019 года произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. Большинство зданий в городе получили повреждения."Шестнадцать человек приговорены к различным срокам лишения свободы по делу о взрывах в Арыси (…). Виновными в халатном отношении к службе, а именно в непринятии мер по контролю за выполнением служебных обязанностей и нарушении правил обращения с боеприпасами, признаны руководящие составы министерства обороны республики и воинской части", - говорится в сообщении пресс-службы суда.В частности, за хищение бюджетных средств, выделенных на монтаж технических средств охраны, к 7 и 10 годам лишения свободы приговорено руководство районной эксплуатационной части и командир воинской части. Кроме того, им назначено дополнительное наказание – пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе.Потерпевшими по делу проходило 1 473 человека.
https://ria.ru/20210710/spravki-1740703057.html
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казахстан, происшествия, в мире
Суд в Казахстане вынес приговор военным по делу о взрыве арсенала
Суд в Казахстане приговорил 16 военных к тюремным срокам по делу о взрыве арсенала
АЛМА-АТА, 26 июл - РИА Новости.
Военный суд Шымкентского гарнизона (на юге Казахстана
) в понедельник приговорил 16 человек к различным срокам лишения свободы по делу о взрыве арсенала в воинской части города Арысь в 2019 году, сообщила пресс-служба суда.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня 2019 года произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. Большинство зданий в городе получили повреждения.
"Шестнадцать человек приговорены к различным срокам лишения свободы по делу о взрывах в Арыси (…). Виновными в халатном отношении к службе, а именно в непринятии мер по контролю за выполнением служебных обязанностей и нарушении правил обращения с боеприпасами, признаны руководящие составы министерства обороны республики и воинской части", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
В частности, за хищение бюджетных средств, выделенных на монтаж технических средств охраны, к 7 и 10 годам лишения свободы приговорено руководство районной эксплуатационной части и командир воинской части. Кроме того, им назначено дополнительное наказание – пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе.
Потерпевшими по делу проходило 1 473 человека.