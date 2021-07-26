https://ria.ru/20210726/kabanov-1742959167.html

Вице-премьер Крыма Кабанов отказался от участия в выборах в Госдуму

Вице-премьер Крыма Кабанов отказался от участия в выборах в Госдуму - РИА Новости, 26.07.2021

Вице-премьер Крыма Кабанов отказался от участия в выборах в Госдуму

Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов заявил, что принял решение отозвать поданные документы на регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы РФ. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:38

2021-07-26T16:38

2021-07-26T17:36

госдума рф

единая россия

республика крым

евпатория

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов заявил, что принял решение отозвать поданные документы на регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы РФ.Кабанов стал победителем предварительного голосования партии "Единая Россия" по одномандатному избирательному округу №21 (Евпатория, Черноморский район) и был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы.Он подчеркнул, что для него крайне важным является успешное завершение всех мероприятий федеральной программы социально-экономического развития Крыма."Не довести до конца начатое считаю для себя неправильным", - подчеркнул вице-премьер.Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Вконтакте назвал решение Кабанова правильным."Считаю это решение правильным. В правительстве республики Евгений Константинович отвечает за реализацию ФЦП, это очень сложный и ответственный участок. Такая работа требует максимальной сосредоточенности. Он продолжит трудиться на этом участке", - написал Аксенов.Глава комитета парламента Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов собирается баллотироваться на выборах в Госдуму по округу №21, по которому ранее выдвигался вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, сообщили в региональном отделении "Единой России"."Региональный политсовет крымского отделения "Единой России" поддержал кандидатуру председателя комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонида Бабашова на выдвижение на выборах в Государственную думу РФ VIII созыва", - сообщается на сайте отделения партии.В сообщении отмечается, что кандидат будет баллотироваться в 21 одномандатном округе, где ранее выдвигался Кабанов. Кандидата поддержал спикер парламента Владимир Константинов."Леонид Бабашов – один из самых эффективных и авторитетных депутатов-мажоритарщиков в Крыму. Для коллег он является примером того, как надо организовать работу с людьми. Его результативность заключается, прежде всего, в постоянной конкретной помощи людям, в реальных делах", – приводятся слова Константинова на сайте.

https://ria.ru/20210726/protsenko-1742907750.html

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госдума рф, единая россия, республика крым, евпатория, политика