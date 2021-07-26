https://ria.ru/20210726/ivanovo-1742981019.html

Жительницу Ивановской области, снимавшую избиение дочери, будут судить

Жительницу Ивановской области, снимавшую избиение дочери, будут судить - РИА Новости, 26.07.2021

Жительницу Ивановской области, снимавшую избиение дочери, будут судить

В суд направили уголовное дело жительницы Ивановской области, которая записала на видео жестокое обращение с ребенком, сообщил СУ СК по региону. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:08

2021-07-26T18:08

2021-07-26T18:58

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кинешма

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. В суд направили уголовное дело жительницы Ивановской области, которая записала на видео жестокое обращение с ребенком, сообщил СУ СК по региону.Ролик с пометкой "слабонервным не смотреть" появился в марте во "ВКонтакте". На нем 30-летняя женщина таскала дочь за волосы, била, в том числе головой о пол. Свои действия она объясняла тем, что отец девочки ушел к другой. Запись вызвала резонанс, правоохранительные органы начали проверку.В ведомстве рассказали, что обвиняемая нашла романтическую переписку супруга с другой и у нее "сложилось неприязненное отношение к их совместной дочери". После этого жительница Кинешмы сняла видео."Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним (статья 156 УК)", — добавили в СК.Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до трех лет.Следствие также установило, что женщина в 2020 году злоупотребляла алкоголем в присутствии детей, оставляла их на посторонних людей, тоже нетрезвых. Мать несколько раз привлекали к административной ответственности, ее также поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20210722/volgograd-1742371517.html

https://ria.ru/20210422/siroty-1729335218.html

россия

кинешма

ивановская область

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следственный комитет россии (ск рф), россия, кинешма, ивановская область, происшествия