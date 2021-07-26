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Жительницу Ивановской области, снимавшую избиение дочери, будут судить
Жительницу Ивановской области, снимавшую избиение дочери, будут судить - РИА Новости, 26.07.2021
Жительницу Ивановской области, снимавшую избиение дочери, будут судить
В суд направили уголовное дело жительницы Ивановской области, которая записала на видео жестокое обращение с ребенком, сообщил СУ СК по региону. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:08
2021-07-26T18:58
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кинешма
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. В суд направили уголовное дело жительницы Ивановской области, которая записала на видео жестокое обращение с ребенком, сообщил СУ СК по региону.Ролик с пометкой "слабонервным не смотреть" появился в марте во "ВКонтакте". На нем 30-летняя женщина таскала дочь за волосы, била, в том числе головой о пол. Свои действия она объясняла тем, что отец девочки ушел к другой. Запись вызвала резонанс, правоохранительные органы начали проверку.В ведомстве рассказали, что обвиняемая нашла романтическую переписку супруга с другой и у нее "сложилось неприязненное отношение к их совместной дочери". После этого жительница Кинешмы сняла видео."Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним (статья 156 УК)", — добавили в СК.Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до трех лет.Следствие также установило, что женщина в 2020 году злоупотребляла алкоголем в присутствии детей, оставляла их на посторонних людей, тоже нетрезвых. Мать несколько раз привлекали к административной ответственности, ее также поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.Уголовное дело направлено в суд.
https://ria.ru/20210722/volgograd-1742371517.html
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россия
кинешма
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следственный комитет россии (ск рф), россия, кинешма, ивановская область, происшествия
18:08 26.07.2021 (обновлено: 18:58 26.07.2021)
 
Жительницу Ивановской области, снимавшую избиение дочери, будут судить

Жительницу Ивановской области, записавшую на видео избиение дочери, будут судить

© Fotolia / CorgarashuСуд присяжных
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Fotolia / Corgarashu
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РЯЗАНЬ, 26 июл — РИА Новости. В суд направили уголовное дело жительницы Ивановской области, которая записала на видео жестокое обращение с ребенком, сообщил СУ СК по региону.
Ролик с пометкой "слабонервным не смотреть" появился в марте во "ВКонтакте". На нем 30-летняя женщина таскала дочь за волосы, била, в том числе головой о пол. Свои действия она объясняла тем, что отец девочки ушел к другой. Запись вызвала резонанс, правоохранительные органы начали проверку.
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В ведомстве рассказали, что обвиняемая нашла романтическую переписку супруга с другой и у нее "сложилось неприязненное отношение к их совместной дочери". После этого жительница Кинешмы сняла видео.
"Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним (статья 156 УК)", — добавили в СК.
Максимальная санкция по статье — лишение свободы на срок до трех лет.
Следствие также установило, что женщина в 2020 году злоупотребляла алкоголем в присутствии детей, оставляла их на посторонних людей, тоже нетрезвых. Мать несколько раз привлекали к административной ответственности, ее также поставили на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
Уголовное дело направлено в суд.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияКинешмаИвановская областьПроисшествия
 
 
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