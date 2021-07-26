https://ria.ru/20210726/istrebitel-1742843236.html

Источник: "МиГ" начала разработку палубного истребителя пятого поколения

Источник: "МиГ" начала разработку палубного истребителя пятого поколения - РИА Новости, 26.07.2021

Источник: "МиГ" начала разработку палубного истребителя пятого поколения

Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" начала разработку палубного истребителя 5-го поколения, который будет выполнен с применением технологии... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T02:07

2021-07-26T02:07

2021-07-26T02:07

новое оружие россии

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безопасность

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" начала разработку палубного истребителя 5-го поколения, который будет выполнен с применением технологии "стелс", в ближайшие несколько лет планирует создать опытный образец самолета, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Он добавил, что "в рамках проекта в том числе рассматривается возможность создания версии истребителя с вертикальными взлетом и посадкой". Ожидается, что самолет будет выполнен в размерности МиГ-35.Машина, уточнил собеседник, будет создаваться в рамках комплекса - палубный самолет плюс беспилотный летательный аппарат массой более 10 тонн, который будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло"."Аппарат должен применяться совместно с истребителем в рамках концепции "верного ведомого". Его функции - либо заправка, либо совместное нанесение ударов", - добавил источник. Собеседник уточнил, что в аппарате будут в том числе использоваться наработки по беспилотнику "Скат".На авиасалоне МАКС-2021 компания "МиГ" представила перспективный многофункциональный комплекс палубной авиации в виде масштабных макетов. В том числе была показана масштабная модель палубного истребителя 5-го поколения. Согласно макету самолет будет двухдвигательным со сниженной радиолокационной заметностью. Машина будет выполнена по аэродинамической схеме "утка", то есть с передним горизонтальным оперением - сзади у самолета два киля без хвостового горизонтального оперения. Также был показан макет БПЛА из состава комплекса. Характерная особенность будущего аппарата - хвостовое оперение в виде перевернутого "V".

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/istrebitel-1742546511.html

https://ria.ru/20210724/lokalizatsiya-1742642095.html

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