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Biocad получил разрешение на исследование вакцины от коронавируса

Biocad получил разрешение на исследование вакцины от коронавируса - РИА Новости, 26.07.2021

Biocad получил разрешение на исследование вакцины от коронавируса

Минздрав выдал компании Biocad разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований вакцины против коронавируса. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:14

2021-07-26T18:14

2021-07-26T18:33

распространение коронавируса

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коронавирусы

общество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Минздрав выдал компании Biocad разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований вакцины против коронавируса."Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S", — говорится в материалах реестра разрешений на проведение исследований.Дата окончания исследования — 31 декабря 2026 года. Тесты пройдут на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.В самой компании от оперативного комментария отказались.Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.Вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент "шипа" белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени — это повышает степени безопасности препарата.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, biocad, коронавирусы, общество