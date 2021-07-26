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Biocad получил разрешение на исследование вакцины от коронавируса
Biocad получил разрешение на исследование вакцины от коронавируса - РИА Новости, 26.07.2021
Biocad получил разрешение на исследование вакцины от коронавируса
Минздрав выдал компании Biocad разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований вакцины против коронавируса. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:14
2021-07-26T18:14
2021-07-26T18:33
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Минздрав выдал компании Biocad разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований вакцины против коронавируса."Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S", — говорится в материалах реестра разрешений на проведение исследований.Дата окончания исследования — 31 декабря 2026 года. Тесты пройдут на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.В самой компании от оперативного комментария отказались.Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.Вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент "шипа" белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени — это повышает степени безопасности препарата.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, biocad, коронавирусы, общество
18:14 26.07.2021 (обновлено: 18:33 26.07.2021)
Biocad получил разрешение на исследование вакцины от коронавируса
Минздрав выдал Biocad разрешение на проведение исследования вакцины от коронавируса
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Минздрав выдал компании Biocad
разрешение на проведение первой и второй фазы клинических исследований вакцины против коронавируса.
"Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S", — говорится в материалах реестра разрешений на проведение исследований.
Дата окончания исследования — 31 декабря 2026 года. Тесты пройдут на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.
В самой компании от оперативного комментария отказались.
Biocad разрабатывает собственную вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). Пока в мире не зарегистрированы вакцины, созданные по этой технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.
Вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент "шипа" белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени — это повышает степени безопасности препарата.