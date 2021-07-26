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США прекратят участие в военных операциях в Ираке 31 декабря 2021 года
США прекратят участие в военных операциях в Ираке 31 декабря 2021 года - РИА Новости, 27.07.2021
США прекратят участие в военных операциях в Ираке 31 декабря 2021 года
США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, хотя и продолжат поддержку иракских сил безопасности, говорится в совместном заявлении РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-26T23:51
2021-07-27T02:26
ирак
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, хотя и продолжат поддержку иракских сил безопасности, говорится в совместном заявлении двух стран."Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна."США намерены продолжать поддержку иракских сил безопасности, включая (ополчение) пешмерга, чтобы помочь им выстроить потенциал для борьбы с будущими угрозами", - говорится в заявлении.Заявление также не содержит каких-либо упоминаний о выводе американских войск с территории страны, сейчас там находится около 2,5 тысячи военнослужащих США.
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ирак, сша, в мире
23:51 26.07.2021 (обновлено: 02:26 27.07.2021)
 
США прекратят участие в военных операциях в Ираке 31 декабря 2021 года

США прекратят участие в военных операциях в Ираке 31 декабря 2021 года

© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
Американские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harding
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, хотя и продолжат поддержку иракских сил безопасности, говорится в совместном заявлении двух стран.
"Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна.
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Эксперт усомнился, что США уйдут из Ирака в ближайшие два года
"США намерены продолжать поддержку иракских сил безопасности, включая (ополчение) пешмерга, чтобы помочь им выстроить потенциал для борьбы с будущими угрозами", - говорится в заявлении.
Заявление также не содержит каких-либо упоминаний о выводе американских войск с территории страны, сейчас там находится около 2,5 тысячи военнослужащих США.
 
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