https://ria.ru/20210726/irak-1743017447.html

США прекратят участие в военных операциях в Ираке 31 декабря 2021 года

США прекратят участие в военных операциях в Ираке 31 декабря 2021 года - РИА Новости, 27.07.2021

США прекратят участие в военных операциях в Ираке 31 декабря 2021 года

США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, хотя и продолжат поддержку иракских сил безопасности, говорится в совместном заявлении РИА Новости, 27.07.2021

2021-07-26T23:51

2021-07-26T23:51

2021-07-27T02:26

ирак

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. США прекратят участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года, хотя и продолжат поддержку иракских сил безопасности, говорится в совместном заявлении двух стран."Делегации решили по итогам недавних технических переговоров, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией, и что никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна."США намерены продолжать поддержку иракских сил безопасности, включая (ополчение) пешмерга, чтобы помочь им выстроить потенциал для борьбы с будущими угрозами", - говорится в заявлении.Заявление также не содержит каких-либо упоминаний о выводе американских войск с территории страны, сейчас там находится около 2,5 тысячи военнослужащих США.

https://ria.ru/20210726/irak-1743014118.html

ирак

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ирак, сша, в мире