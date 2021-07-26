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Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии
Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии - РИА Новости, 26.07.2021
Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии
Китайское правительство запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайское... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:06
2021-07-26T19:09
потребители
китай
технологии
в мире
экономика
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ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости. Китайское правительство запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайское министерство промышленности и информатизации.Сообщается, что целью властей станут проблемы, которые могут нарушить рыночный порядок, навредить правам потребителей или поставить под угрозу безопасность данных.По данным агентства, в ходе кампании, которая продлится шесть месяцев, министерство будет бороться с "вредоносными" методами интернет-компаний, например, с действиями по блокировке ссылок и вмешательством в предоставление другими организациями товаров и услуг.Министерство также обратит особое внимание на компании, которые не предприняли меры, необходимые для сбора, передачи и хранения данных.
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потребители, китай, технологии, в мире, экономика
19:06 26.07.2021 (обновлено: 19:09 26.07.2021)
 
Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии

В Китае начали специальную кампанию по регулированию интернет-индустрии

© Fotolia / fotomekИнтернет-магазин
Интернет-магазин - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Fotolia / fotomek
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ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости. Китайское правительство запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайское министерство промышленности и информатизации.
Сообщается, что целью властей станут проблемы, которые могут нарушить рыночный порядок, навредить правам потребителей или поставить под угрозу безопасность данных.
Доставка из интернет-магазина - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
18 июля, 13:05
Эксперт назвал способы сэкономить в интернет-магазине
По данным агентства, в ходе кампании, которая продлится шесть месяцев, министерство будет бороться с "вредоносными" методами интернет-компаний, например, с действиями по блокировке ссылок и вмешательством в предоставление другими организациями товаров и услуг.
Министерство также обратит особое внимание на компании, которые не предприняли меры, необходимые для сбора, передачи и хранения данных.
 
потребителиКитайТехнологииВ миреЭкономика
 
 
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