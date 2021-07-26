https://ria.ru/20210726/internet-1742993115.html
Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии
Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии - РИА Новости, 26.07.2021
Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии
Китайское правительство запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайское... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:06
2021-07-26T19:06
2021-07-26T19:09
потребители
китай
технологии
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148680/85/1486808597_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_973a7d32b1dca0c18adbf834cb6bd831.jpg
ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости. Китайское правительство запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайское министерство промышленности и информатизации.Сообщается, что целью властей станут проблемы, которые могут нарушить рыночный порядок, навредить правам потребителей или поставить под угрозу безопасность данных.По данным агентства, в ходе кампании, которая продлится шесть месяцев, министерство будет бороться с "вредоносными" методами интернет-компаний, например, с действиями по блокировке ссылок и вмешательством в предоставление другими организациями товаров и услуг.Министерство также обратит особое внимание на компании, которые не предприняли меры, необходимые для сбора, передачи и хранения данных.
https://ria.ru/20210718/magazin-1741738573.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/148680/85/1486808597_1200:0:6000:3600_1920x0_80_0_0_e26019065b6c268f236b265ec55e007e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потребители, китай, технологии, в мире, экономика
19:06 26.07.2021 (обновлено: 19:09 26.07.2021)
Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии
В Китае начали специальную кампанию по регулированию интернет-индустрии
ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости.
Китайское правительство запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии, передает агентство Синьхуа
со ссылкой на китайское министерство промышленности и информатизации.
Сообщается, что целью властей станут проблемы, которые могут нарушить рыночный порядок, навредить правам потребителей или поставить под угрозу безопасность данных.
По данным агентства, в ходе кампании, которая продлится шесть месяцев, министерство будет бороться с "вредоносными" методами интернет-компаний, например, с действиями по блокировке ссылок и вмешательством в предоставление другими организациями товаров и услуг.
Министерство также обратит особое внимание на компании, которые не предприняли меры, необходимые для сбора, передачи и хранения данных.