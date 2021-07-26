https://ria.ru/20210726/internet-1742993115.html

Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии

Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии - РИА Новости, 26.07.2021

Китай начал кампанию по регулированию интернет-индустрии

Китайское правительство запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайское... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:06

2021-07-26T19:06

2021-07-26T19:09

потребители

китай

технологии

в мире

экономика

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ПЕКИН, 26 июл - РИА Новости. Китайское правительство запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайское министерство промышленности и информатизации.Сообщается, что целью властей станут проблемы, которые могут нарушить рыночный порядок, навредить правам потребителей или поставить под угрозу безопасность данных.По данным агентства, в ходе кампании, которая продлится шесть месяцев, министерство будет бороться с "вредоносными" методами интернет-компаний, например, с действиями по блокировке ссылок и вмешательством в предоставление другими организациями товаров и услуг.Министерство также обратит особое внимание на компании, которые не предприняли меры, необходимые для сбора, передачи и хранения данных.

https://ria.ru/20210718/magazin-1741738573.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потребители, китай, технологии, в мире, экономика