https://ria.ru/20210726/institut-1742988212.html
Институт имени Пушкина будет пускать только привитых студентов
Институт имени Пушкина будет пускать только привитых студентов - РИА Новости, 26.07.2021
Институт имени Пушкина будет пускать только привитых студентов
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина с 1 сентября будет пропускать на территорию вуза и в общежитие только вакцинированных от коронавируса РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:46
2021-07-26T18:46
2021-07-26T18:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
пушкин
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина с 1 сентября будет пропускать на территорию вуза и в общежитие только вакцинированных от коронавируса студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза."С начала учебного года прошедшие вакцинацию студенты смогут вернуться к очным занятиям в Институте Пушкина. С 1 сентября вход на территорию института и в общежитие, которые находятся в одном здании, будет осуществляться по пропускам, владельцы которых подтвердили прохождение вакцинации электронным сертификатом", - говорится в сообщении.Отмечается, что мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Москве и рекомендациями Совета ректоров об обязательной вакцинации в образовательных организациях в период с 15 июля по 15 августа.В вузе добавили, что администрация не только проинформировала об этом своих сотрудников и студентов, но также организовала дистанционную встречу с медицинскими работниками по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, чтобы желающие могли задать волнующие их вопросы."Безусловно, мы не будем отчислять наших студентов. Довольно жесткие меры касаются только наших сотрудников - с начала учебного года в случае отказа от вакцинации и не имея противопоказаний они будут отстранены от работы, а студенты переведены на дистанционную форму обучения", - приводит пресс-служба слова проректора по учебно-воспитательной работе Елены Колтаковой.Она уточнила, что решение об отказе в проживании в общежитии в новом учебном году будет приниматься только в самых крайних случаях - "после всех возможных разъяснений, отсрочек и любых иных действий, которые могут предотвратить негативных исход этой ситуации".
https://ria.ru/20210623/studenty-1738332724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, пушкин, общество
18:46 26.07.2021 (обновлено: 18:58 26.07.2021)
Институт имени Пушкина будет пускать только привитых студентов
Институт русского языка им Пушкина с 1 сентября будет пускать только привитых студентов
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина с 1 сентября будет пропускать на территорию вуза и в общежитие только вакцинированных от коронавируса студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
"С начала учебного года прошедшие вакцинацию студенты смогут вернуться к очным занятиям в Институте Пушкина
. С 1 сентября вход на территорию института и в общежитие, которые находятся в одном здании, будет осуществляться по пропускам, владельцы которых подтвердили прохождение вакцинации электронным сертификатом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Москве
и рекомендациями Совета ректоров об обязательной вакцинации в образовательных организациях в период с 15 июля по 15 августа.
В вузе добавили, что администрация не только проинформировала об этом своих сотрудников и студентов, но также организовала дистанционную встречу с медицинскими работниками по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, чтобы желающие могли задать волнующие их вопросы.
"Безусловно, мы не будем отчислять наших студентов. Довольно жесткие меры касаются только наших сотрудников - с начала учебного года в случае отказа от вакцинации и не имея противопоказаний они будут отстранены от работы, а студенты переведены на дистанционную форму обучения", - приводит пресс-служба слова проректора по учебно-воспитательной работе Елены Колтаковой.
Она уточнила, что решение об отказе в проживании в общежитии в новом учебном году будет приниматься только в самых крайних случаях - "после всех возможных разъяснений, отсрочек и любых иных действий, которые могут предотвратить негативных исход этой ситуации".