https://ria.ru/20210726/institut-1742988212.html

Институт имени Пушкина будет пускать только привитых студентов

Институт имени Пушкина будет пускать только привитых студентов - РИА Новости, 26.07.2021

Институт имени Пушкина будет пускать только привитых студентов

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина с 1 сентября будет пропускать на территорию вуза и в общежитие только вакцинированных от коронавируса РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:46

2021-07-26T18:46

2021-07-26T18:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

пушкин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/115264/14/1152641480_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_8c34739cd2e9035ced107e35546950d1.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина с 1 сентября будет пропускать на территорию вуза и в общежитие только вакцинированных от коронавируса студентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза."С начала учебного года прошедшие вакцинацию студенты смогут вернуться к очным занятиям в Институте Пушкина. С 1 сентября вход на территорию института и в общежитие, которые находятся в одном здании, будет осуществляться по пропускам, владельцы которых подтвердили прохождение вакцинации электронным сертификатом", - говорится в сообщении.Отмечается, что мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Москве и рекомендациями Совета ректоров об обязательной вакцинации в образовательных организациях в период с 15 июля по 15 августа.В вузе добавили, что администрация не только проинформировала об этом своих сотрудников и студентов, но также организовала дистанционную встречу с медицинскими работниками по вопросам профилактики коронавирусной инфекции, чтобы желающие могли задать волнующие их вопросы."Безусловно, мы не будем отчислять наших студентов. Довольно жесткие меры касаются только наших сотрудников - с начала учебного года в случае отказа от вакцинации и не имея противопоказаний они будут отстранены от работы, а студенты переведены на дистанционную форму обучения", - приводит пресс-служба слова проректора по учебно-воспитательной работе Елены Колтаковой.Она уточнила, что решение об отказе в проживании в общежитии в новом учебном году будет приниматься только в самых крайних случаях - "после всех возможных разъяснений, отсрочек и любых иных действий, которые могут предотвратить негативных исход этой ситуации".

https://ria.ru/20210623/studenty-1738332724.html

пушкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, пушкин, общество