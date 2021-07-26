https://ria.ru/20210726/inoagent-1742889683.html
Башкирский фонд защиты прав граждан* внесли в реестр НКО-иноагентов
Башкирский фонд защиты прав граждан* внесли в реестр НКО-иноагентов - РИА Новости, 26.07.2021
Башкирский фонд защиты прав граждан* внесли в реестр НКО-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило башкирскую некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан "Штаб"* в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:45
2021-07-26T11:45
2021-07-26T11:49
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило башкирскую некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан "Штаб"* в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, соответствующая информация опубликована на портале ведомства.Согласно данным реестра, фонд был включен в число иноагентов 23 июля. Целью НКО, как значится в документе, было "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".Руководитель фонда - Лилия Чанышева, отмечается в реестре. По данным "Коммерсанта", Чанышева являлась координатором штаба Алексея Навального*** в Уфе.Как следует из выписки ЕГРЮЛ, штаб был зарегистрирован в мае 2019 года. В качестве основного вида деятельности указывается "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению".Мосгорсуд ранее признал экстремистскими организациями не только ФБК**, но и "Фонд защиты прав граждан"***, а также запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального***". Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежит немедленному исполнению.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.*** Экстремистские организации, запрещенные в России
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11:45 26.07.2021 (обновлено: 11:49 26.07.2021)
Башкирский фонд защиты прав граждан* внесли в реестр НКО-иноагентов
Минюст внес башкирскую НКО "Фонд защиты прав граждан "Штаб"* в реестр иноагентов
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Министерство юстиции РФ
включило башкирскую некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан "Штаб"* в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, соответствующая информация опубликована на портале ведомства.
Согласно данным реестра, фонд был включен в число иноагентов 23 июля. Целью НКО, как значится в документе, было "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия".
Руководитель фонда - Лилия Чанышева, отмечается в реестре. По данным "Коммерсанта", Чанышева являлась координатором штаба Алексея Навального*** в Уфе
.
Как следует из выписки ЕГРЮЛ, штаб был зарегистрирован в мае 2019 года. В качестве основного вида деятельности указывается "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению".
Мосгорсуд ранее признал экстремистскими организациями не только ФБК**, но и "Фонд защиты прав граждан"***, а также запретил деятельность общественного движения "Штабы Навального***". Решение о запрете, как отмечалось в определении, подлежит немедленному исполнению.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
*** Экстремистские организации, запрещенные в России