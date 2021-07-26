https://ria.ru/20210726/innovatsii-1742975238.html

Расширение социального контракта обсудят на форуме инноваций регионов

Расширение социального контракта обсудят на форуме инноваций регионов - РИА Новости, 26.07.2021

Расширение социального контракта обсудят на форуме инноваций регионов

Расширение практики социального контракта обсудят на четвертом форуме социальных инноваций регионов, который пройдет 9-11 сентября в Москве, сообщила... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:47

2021-07-26T17:47

2021-07-26T17:49

галина карелова

совет федерации рф

москва

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Расширение практики социального контракта обсудят на четвертом форуме социальных инноваций регионов, который пройдет 9-11 сентября в Москве, сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.Она напомнила, что социальный контракт - это вид социальной помощи, предусматривающий договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство предоставляет регулярные выплаты, помогает в повышении квалификации или переобучении, оказывает содействие в трудоустройстве или открытии своего дела.По словам Кареловой, на первом этапе внедрения социальный контракт реализовывался за счет региональных средств, с 2020 года на эти цели впервые были выделены средства федерального бюджета. В 21 регионе стартовал пилотный проект, и по итогам результатам его реализации у половины семей, заключивших социальный контракт, среднедушевой доход превысил прожиточный минимум, а доход остальных семей увеличился более чем на 50%.По инициативе Совфеда, отметила Карелова, был расширен перечень видов государственной соцпомощи из бюджета за счет включения в него личного подсобного хозяйства. Как подчеркнула вице-спикер, возможность использования этого инструмента особенно важна для многодетных семей в отдаленной сельской местности.

https://ria.ru/20201218/mishustin-1589874615.html

москва

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галина карелова, совет федерации рф, москва, общество