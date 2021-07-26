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Расширение социального контракта обсудят на форуме инноваций регионов
Расширение социального контракта обсудят на форуме инноваций регионов - РИА Новости, 26.07.2021
Расширение социального контракта обсудят на форуме инноваций регионов
Расширение практики социального контракта обсудят на четвертом форуме социальных инноваций регионов, который пройдет 9-11 сентября в Москве, сообщила... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:47
2021-07-26T17:49
галина карелова
совет федерации рф
москва
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Расширение практики социального контракта обсудят на четвертом форуме социальных инноваций регионов, который пройдет 9-11 сентября в Москве, сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.Она напомнила, что социальный контракт - это вид социальной помощи, предусматривающий договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство предоставляет регулярные выплаты, помогает в повышении квалификации или переобучении, оказывает содействие в трудоустройстве или открытии своего дела.По словам Кареловой, на первом этапе внедрения социальный контракт реализовывался за счет региональных средств, с 2020 года на эти цели впервые были выделены средства федерального бюджета. В 21 регионе стартовал пилотный проект, и по итогам результатам его реализации у половины семей, заключивших социальный контракт, среднедушевой доход превысил прожиточный минимум, а доход остальных семей увеличился более чем на 50%.По инициативе Совфеда, отметила Карелова, был расширен перечень видов государственной соцпомощи из бюджета за счет включения в него личного подсобного хозяйства. Как подчеркнула вице-спикер, возможность использования этого инструмента особенно важна для многодетных семей в отдаленной сельской местности.
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галина карелова, совет федерации рф, москва, общество
17:47 26.07.2021 (обновлено: 17:49 26.07.2021)
 
Расширение социального контракта обсудят на форуме инноваций регионов

Расширение практики социального контракта обсудят на форуме инноваций регионов

© Фото : предоставлено пресс-службойЗаместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова
Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Расширение практики социального контракта обсудят на четвертом форуме социальных инноваций регионов, который пройдет 9-11 сентября в Москве, сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
"Субъекты федерации представят новые готовые кейсы по реализации практики социальных контрактов", - сказала сенатор, которую цитирует пресс-служба Совфеда.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 12:42
Мишустин рассказал о средствах на социальные контракты для регионов
Она напомнила, что социальный контракт - это вид социальной помощи, предусматривающий договор между гражданином и органом соцзащиты, в рамках которого государство предоставляет регулярные выплаты, помогает в повышении квалификации или переобучении, оказывает содействие в трудоустройстве или открытии своего дела.
По словам Кареловой, на первом этапе внедрения социальный контракт реализовывался за счет региональных средств, с 2020 года на эти цели впервые были выделены средства федерального бюджета. В 21 регионе стартовал пилотный проект, и по итогам результатам его реализации у половины семей, заключивших социальный контракт, среднедушевой доход превысил прожиточный минимум, а доход остальных семей увеличился более чем на 50%.
По инициативе Совфеда, отметила Карелова, был расширен перечень видов государственной соцпомощи из бюджета за счет включения в него личного подсобного хозяйства. Как подчеркнула вице-спикер, возможность использования этого инструмента особенно важна для многодетных семей в отдаленной сельской местности.
 
Галина КареловаСовет Федерации РФМоскваОбщество
 
 
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