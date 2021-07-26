https://ria.ru/20210726/infektsiya-1742951314.html

Эксперт оценила ситуацию с распространением грибка Candida auris

Эксперт оценила ситуацию с распространением грибка Candida auris - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт оценила ситуацию с распространением грибка Candida auris

Распространение грибка Candida auris, о вспышке заражения которым сообщили американские врачи, в России нет, но единичные случаи встречаются, заявила РИА... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:08

2021-07-26T16:08

2021-07-26T16:08

татьяна руженцова

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сша

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Распространение грибка Candida auris, о вспышке заражения которым сообщили американские врачи, в России нет, но единичные случаи встречаются, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений.Она пояснила, что у здорового человека попадание грибка в организм не приводит к заболеванию, иммунная система и естественная микрофлора подавляют её размножение. Развитие грибковой инфекции ожидаемо при ослаблении иммунитета, в первую очередь при СПИДе и у пациентов, получающих противоопухолевую химиотерапию, уточнила специалист.По ее словам, в России постоянно ведется контроль за всем спектром возбудителей, определяется их чувствительность к имеющимся лекарственным средствам и дезинфицирующим веществам."В настоящее время нет данных об абсолютной резистентности каких-либо выявленных на территории РФ штаммов кандиды. Составы, рекомендуемые для дезинфекции стационаров, эффективны против различных вариантов. Подтверждением этому служит отсутствие распространения Candida auris в РФ, несмотря на единичные выявляемые случаи", - отметила Руженцова.

https://ria.ru/20210725/vspyshka-1742834848.html

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татьяна руженцова, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, общество