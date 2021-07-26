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Эксперт оценила ситуацию с распространением грибка Candida auris
Эксперт оценила ситуацию с распространением грибка Candida auris - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперт оценила ситуацию с распространением грибка Candida auris
Распространение грибка Candida auris, о вспышке заражения которым сообщили американские врачи, в России нет, но единичные случаи встречаются, заявила РИА... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:08
2021-07-26T16:08
татьяна руженцова
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сша
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Распространение грибка Candida auris, о вспышке заражения которым сообщили американские врачи, в России нет, но единичные случаи встречаются, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.Ранее сообщалось, что вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений.Она пояснила, что у здорового человека попадание грибка в организм не приводит к заболеванию, иммунная система и естественная микрофлора подавляют её размножение. Развитие грибковой инфекции ожидаемо при ослаблении иммунитета, в первую очередь при СПИДе и у пациентов, получающих противоопухолевую химиотерапию, уточнила специалист.По ее словам, в России постоянно ведется контроль за всем спектром возбудителей, определяется их чувствительность к имеющимся лекарственным средствам и дезинфицирующим веществам."В настоящее время нет данных об абсолютной резистентности каких-либо выявленных на территории РФ штаммов кандиды. Составы, рекомендуемые для дезинфекции стационаров, эффективны против различных вариантов. Подтверждением этому служит отсутствие распространения Candida auris в РФ, несмотря на единичные выявляемые случаи", - отметила Руженцова.
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татьяна руженцова, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сша, общество
16:08 26.07.2021
 
Эксперт оценила ситуацию с распространением грибка Candida auris

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова: распространения грибка Candida auris в России нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Распространение грибка Candida auris, о вспышке заражения которым сообщили американские врачи, в России нет, но единичные случаи встречаются, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Ранее сообщалось, что вспышки заражения опасным грибком Candida auris, устойчивым к препаратам, выявлены в Техасе и Вашингтоне среди пациентов медицинских учреждений.
"Сandida auris – возбудитель, ставший причиной вспышки в стационарах Техаса и Вашингтона, известен российским учёным уже достаточно давно. Впервые в России подтвержденный случай инфицирования этим вариантом был описан у пострадавшего в ДТП пациента из Средней Азии в 2016 году", - сказала Руженцова.
Она пояснила, что у здорового человека попадание грибка в организм не приводит к заболеванию, иммунная система и естественная микрофлора подавляют её размножение. Развитие грибковой инфекции ожидаемо при ослаблении иммунитета, в первую очередь при СПИДе и у пациентов, получающих противоопухолевую химиотерапию, уточнила специалист.
По ее словам, в России постоянно ведется контроль за всем спектром возбудителей, определяется их чувствительность к имеющимся лекарственным средствам и дезинфицирующим веществам.
"В настоящее время нет данных об абсолютной резистентности каких-либо выявленных на территории РФ штаммов кандиды. Составы, рекомендуемые для дезинфекции стационаров, эффективны против различных вариантов. Подтверждением этому служит отсутствие распространения Candida auris в РФ, несмотря на единичные выявляемые случаи", - отметила Руженцова.
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25 июля, 22:18
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Татьяна РуженцоваРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СШАОбщество
 
 
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