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Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу - РИА Новости, 26.07.2021
Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
Два самолета российской военно-транспортной авиации с грузом гуманитарной помощи прибыли на Кубу, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Хосе Марти. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T05:21
2021-07-26T05:48
куба
в мире
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ГАВАНА/МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Два самолета российской военно-транспортной авиации с грузом гуманитарной помощи прибыли на Кубу, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Хосе Марти."Два российских самолета прибыли в аэропорт. Сейчас их разгружают на взлетно-посадочной полосе", - сообщил корреспондент.МИД Кубы в своем блоге в Twitter сообщил о прибытии первого борта и пояснил, что гуманитарный груз будет использоваться для борьбы с пандемией COVID-19."В международный аэропорт "Хосе Марти" прибыл первый из двух российских самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией COVID-19 на Кубе", - написал международный пресс-центр МИД Кубы в своем блоге в Twitter.Российское Минобороны ранее сообщило, что два самолета Ан-124 "Руслан" военного ведомства вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский на Кубу с грузом продовольствия, индивидуальных средств защиты и более 1 миллиона медицинских масок - всего более 88 тонн.Ранее груз гуманитарной помощи Кубе доставила Мексика. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после прошедших на Кубе 11 июля протестов заявил, что социальные причины недовольства на Кубе нельзя политизировать, и предложил гуманитарную помощь острову.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
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куба, в мире
05:21 26.07.2021 (обновлено: 05:48 26.07.2021)
 
Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу

Самолеты с российской гуманитарной помощью прибыли на Кубу

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКуба
Куба - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ГАВАНА/МЕХИКО, 26 июл - РИА Новости. Два самолета российской военно-транспортной авиации с грузом гуманитарной помощи прибыли на Кубу, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Хосе Марти.
"Два российских самолета прибыли в аэропорт. Сейчас их разгружают на взлетно-посадочной полосе", - сообщил корреспондент.
МИД Кубы в своем блоге в Twitter сообщил о прибытии первого борта и пояснил, что гуманитарный груз будет использоваться для борьбы с пандемией COVID-19.
"В международный аэропорт "Хосе Марти" прибыл первый из двух российских самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией COVID-19 на Кубе", - написал международный пресс-центр МИД Кубы в своем блоге в Twitter.
Российское Минобороны ранее сообщило, что два самолета Ан-124 "Руслан" военного ведомства вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский на Кубу с грузом продовольствия, индивидуальных средств защиты и более 1 миллиона медицинских масок - всего более 88 тонн.
Ранее груз гуманитарной помощи Кубе доставила Мексика. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор после прошедших на Кубе 11 июля протестов заявил, что социальные причины недовольства на Кубе нельзя политизировать, и предложил гуманитарную помощь острову.
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "проведение свободных выборов" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой".
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