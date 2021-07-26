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Переодетые медиками бандиты убили известную в Гондурасе женщину-политика
Переодетые медиками бандиты убили известную в Гондурасе женщину-политика - РИА Новости, 26.07.2021
Переодетые медиками бандиты убили известную в Гондурасе женщину-политика
Бандиты, переодетые медиками, под видом выявления случаев COVID-19, проникли в дом известной в Гондурасе женщины-политика Каролины Эчеверрии и убили ее,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:11
2021-07-26T12:15
тегусигальпа
гондурас
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бандиты, переодетые медиками, под видом выявления случаев COVID-19, проникли в дом известной в Гондурасе женщины-политика Каролины Эчеверрии и убили ее, сообщает местная газета Tiempo.Как сообщили в полиции, в воскресенье вечером в дом Эчеверрии в столице страны Тегусигальпе явилась группа людей, женщина и четверо мужчин. Они спросили, есть ли в доме больные COVID-19. Попав внутрь, они начали стрелять по хозяйке и ее супругу. Отмечается, что бандиты были одеты в розовую униформу медработников. Эчеверрия была убита, ее муж, отставной полковник полиции, получил тяжелые ранения.Полицейским уже удалось задержать одного из подозреваемых. Предполагается, что мотивом нападения на дом экс-депутата была попытка ограбления.Каролина Эчеверрия была одним из видных руководителей Либеральной партии, которая в 2006-2010 годах входила в состав Национального конгресса (парламент). В 2016 году она выдвигала свою кандидатуру для участия в президентских выборах, но не была зарегистрирована.
https://ria.ru/20210722/gaiti-1742449694.html
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тегусигальпа, гондурас, в мире
12:11 26.07.2021 (обновлено: 12:15 26.07.2021)
 
Переодетые медиками бандиты убили известную в Гондурасе женщину-политика

Tiempo: переодетые медиками бандиты убили известную в Гондурасе женщину-политика Каролину Эчеверриа

© AFP 2021 / Orlando Sierra Скорая помощь в Гондурасе
Скорая помощь в Гондурасе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AFP 2021 / Orlando Sierra
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Бандиты, переодетые медиками, под видом выявления случаев COVID-19, проникли в дом известной в Гондурасе женщины-политика Каролины Эчеверрии и убили ее, сообщает местная газета Tiempo.
Как сообщили в полиции, в воскресенье вечером в дом Эчеверрии в столице страны Тегусигальпе явилась группа людей, женщина и четверо мужчин. Они спросили, есть ли в доме больные COVID-19. Попав внутрь, они начали стрелять по хозяйке и ее супругу. Отмечается, что бандиты были одеты в розовую униформу медработников. Эчеверрия была убита, ее муж, отставной полковник полиции, получил тяжелые ранения.
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Полицейским уже удалось задержать одного из подозреваемых. Предполагается, что мотивом нападения на дом экс-депутата была попытка ограбления.
Каролина Эчеверрия была одним из видных руководителей Либеральной партии, которая в 2006-2010 годах входила в состав Национального конгресса (парламент). В 2016 году она выдвигала свою кандидатуру для участия в президентских выборах, но не была зарегистрирована.
 
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