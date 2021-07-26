https://ria.ru/20210726/golod-1742974364.html

Число голодающих в мире превысило 800 миллионов человек, заявили в ООН

Число голодающих в мире превысило 800 миллионов человек, заявили в ООН - РИА Новости, 26.07.2021

Число голодающих в мире превысило 800 миллионов человек, заявили в ООН

В 2020 году в мире столкнулись с голодом около 811 миллионов человек – это на 161 миллион больше, чем годом ранее, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:45

2021-07-26T17:45

2021-07-26T17:45

антониу гутерреш

оон

в мире

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ООН, 26 июл - РИА Новости. В 2020 году в мире столкнулись с голодом около 811 миллионов человек – это на 161 миллион больше, чем годом ранее, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении участникам встречи, посвященной подготовке к саммиту по продовольственным системам.По его словам, это произошло не в последнюю очередь из-за сбоев, вызванных пандемией COVID-19."Пандемия, которая все еще поражает нас, высветила связь между неравенством, бедностью, продовольствием, болезнями и нашей планетой", - добавил генсек.

https://ria.ru/20210717/kuba-1741647306.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, оон, в мире