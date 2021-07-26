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Число голодающих в мире превысило 800 миллионов человек, заявили в ООН
Число голодающих в мире превысило 800 миллионов человек, заявили в ООН - РИА Новости, 26.07.2021
Число голодающих в мире превысило 800 миллионов человек, заявили в ООН
В 2020 году в мире столкнулись с голодом около 811 миллионов человек – это на 161 миллион больше, чем годом ранее, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:45
2021-07-26T17:45
2021-07-26T17:45
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ООН, 26 июл - РИА Новости. В 2020 году в мире столкнулись с голодом около 811 миллионов человек – это на 161 миллион больше, чем годом ранее, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении участникам встречи, посвященной подготовке к саммиту по продовольственным системам.По его словам, это произошло не в последнюю очередь из-за сбоев, вызванных пандемией COVID-19."Пандемия, которая все еще поражает нас, высветила связь между неравенством, бедностью, продовольствием, болезнями и нашей планетой", - добавил генсек.
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антониу гутерреш, оон, в мире
Число голодающих в мире превысило 800 миллионов человек, заявили в ООН
Генсек ООН Гутерреш: до 811 миллионов человек столкнулись с голодом в 2020 году