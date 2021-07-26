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В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание
В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание - РИА Новости, 26.07.2021
В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание
Факельное выгорание происходит на месте разгерметизации газопровода в Кишертском округе Пермского края, спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T22:01
2021-07-26T23:24
газпром
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Факельное выгорание происходит на месте разгерметизации газопровода в Кишертском округе Пермского края, спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на площади два гектара вокруг места происшествия, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что в Кишертском округе в Пермском крае произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших и погибших нет. По данным ООО "Газпром трансгаз Чайковский", разрыв с возгоранием произошёл в 20.15 (18.15 мск) в Пермском крае на 1595-м километре магистрального газопровода "Уренгой – Центр II", около реки Сылва. После инцидента газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме, добавили в компании."В настоящее время представителями "Трансгаз – Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", — говорится в сообщении.Уточняется, что жилым домам поблизости пожар не угрожает."В 21:00 (мск) факельное горение ликвидировано. Проводится проливка отдельных очагов тлеющей сухой растительности", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Факельное выгорание на газопроводе в Пермском крае
Факельное выгорание происходит на газопроводе в Пермском крае. Спасатели тушат загоревшуюся рядом сухую траву.
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видео, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия
В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Факельное выгорание происходит на месте разгерметизации газопровода в Кишертском округе Пермского края, спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на площади два гектара вокруг места происшествия, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
2021-07-26T22:01
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22:01 26.07.2021 (обновлено: 23:24 26.07.2021)
 
В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание

В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Факельное выгорание происходит на месте разгерметизации газопровода в Кишертском округе Пермского края, спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на площади два гектара вокруг места происшествия, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что в Кишертском округе в Пермском крае произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших и погибших нет. По данным ООО "Газпром трансгаз Чайковский", разрыв с возгоранием произошёл в 20.15 (18.15 мск) в Пермском крае на 1595-м километре магистрального газопровода "Уренгой – Центр II", около реки Сылва. После инцидента газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме, добавили в компании.
"В настоящее время представителями "Трансгаз – Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", — говорится в сообщении.
Уточняется, что жилым домам поблизости пожар не угрожает.
"В 21:00 (мск) факельное горение ликвидировано. Проводится проливка отдельных очагов тлеющей сухой растительности", - говорится в сообщении.
 
ГазпромМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пермский крайПроисшествия
 
 
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