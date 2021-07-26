https://ria.ru/20210726/gazoprovod-1743011693.html

В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание

В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание - РИА Новости, 26.07.2021

В Пермском крае на месте разрыва газопровода произошло факельное выгорание

Факельное выгорание происходит на месте разгерметизации газопровода в Кишертском округе Пермского края, спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:01

2021-07-26T22:01

2021-07-26T23:24

газпром

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Факельное выгорание происходит на месте разгерметизации газопровода в Кишертском округе Пермского края, спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности на площади два гектара вокруг места происшествия, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.Ранее в ведомстве РИА Новости сообщили, что в Кишертском округе в Пермском крае произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших и погибших нет. По данным ООО "Газпром трансгаз Чайковский", разрыв с возгоранием произошёл в 20.15 (18.15 мск) в Пермском крае на 1595-м километре магистрального газопровода "Уренгой – Центр II", около реки Сылва. После инцидента газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме, добавили в компании."В настоящее время представителями "Трансгаз – Чайковский" задвижки перекрыты. Происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га", — говорится в сообщении.Уточняется, что жилым домам поблизости пожар не угрожает."В 21:00 (мск) факельное горение ликвидировано. Проводится проливка отдельных очагов тлеющей сухой растительности", - говорится в сообщении.

пермский край

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Факельное выгорание на газопроводе в Пермском крае Факельное выгорание происходит на газопроводе в Пермском крае. Спасатели тушат загоревшуюся рядом сухую траву. 2021-07-26T22:01 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, газпром, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, происшествия