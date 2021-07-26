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Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав - РИА Новости, 26.07.2021
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав
Судебный участок столичного района Раменки на полтора года лишил водительских прав блогера Гусейна Гасанова за отказ от медицинского освидетельствования на... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:56
2021-07-26T16:51
гусейн гасанов
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Судебный участок столичного района Раменки на полтора года лишил водительских прав блогера Гусейна Гасанова за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.Ему также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.Сотрудники ГИБДД в начале июля остановили водителя Lamborghini для проверки документов. Инспекторы сочли, что мужчина был пьян. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.Позднее источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что за рулем спорткара находился Гасанов — у него более 17 миллионов подписчиков в Instagram.На мужчину составили административный материал по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".У блогера не в первый раз возникли проблемы с законом: в июне прошлого года его лишили прав на три месяца за скрытие номеров на машине.
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гусейн гасанов, россия, москва, происшествия
15:56 26.07.2021 (обновлено: 16:51 26.07.2021)
 
Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав

Блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав на 1,5 года за отказ от теста на алкоголь

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Судебный участок столичного района Раменки на полтора года лишил водительских прав блогера Гусейна Гасанова за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Ему также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сотрудники ГИБДД в начале июля остановили водителя Lamborghini для проверки документов. Инспекторы сочли, что мужчина был пьян. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.
Позднее источник агентства в правоохранительных органах подтвердил, что за рулем спорткара находился Гасанов — у него более 17 миллионов подписчиков в Instagram.
На мужчину составили административный материал по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
У блогера не в первый раз возникли проблемы с законом: в июне прошлого года его лишили прав на три месяца за скрытие номеров на машине.
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