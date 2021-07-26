https://ria.ru/20210726/filippiny-1742935283.html

Президент Филиппин оценил вероятность войны с Китаем

Президент Филиппин оценил вероятность войны с Китаем - РИА Новости, 26.07.2021

Президент Филиппин оценил вероятность войны с Китаем

Президент Филиппин Родриго Дутерте исключил возможность войны с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море, выступая в понедельник с речью в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T15:00

2021-07-26T15:00

2021-07-26T15:05

родриго дутерте

южно-китайское море

китай

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте исключил возможность войны с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море, выступая в понедельник с речью в парламенте страны."Как мы можем воевать с Китаем, у нас что, есть оружие?" - сказал президент, выступление которого транслировалось в прямом эфире и онлайн в местных СМИ. По его словам, США обещают защитить Филиппины, если возникнет угроза, но для военных действий американцам потребуется решение конгресса."Это будет кровавая бойня, если я пойду на войну сейчас", - подчеркнул Дутерте.При этом филиппинский лидер напомнил, что, когда началась пандемия, первой страной, руководству которой он позвонил, был Китай.В 2013 году Филиппины при администрации Бенигно Акино оспорили в третейском суде в Гааге территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море. В 2016 году суд постановил, что спорные территории архипелага Спратли (китайское название - Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.В свою очередь Пекин не признал действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге.

https://ria.ru/20210614/filippiny-1736953019.html

южно-китайское море

китай

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родриго дутерте, южно-китайское море, китай, в мире