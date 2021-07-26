Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/filippiny-1742935283.html
Президент Филиппин оценил вероятность войны с Китаем
Президент Филиппин оценил вероятность войны с Китаем - РИА Новости, 26.07.2021
Президент Филиппин оценил вероятность войны с Китаем
Президент Филиппин Родриго Дутерте исключил возможность войны с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море, выступая в понедельник с речью в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T15:00
2021-07-26T15:05
родриго дутерте
южно-китайское море
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/72/1555757245_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_3c510a4b5cff29efce1128df9524b18d.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте исключил возможность войны с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море, выступая в понедельник с речью в парламенте страны."Как мы можем воевать с Китаем, у нас что, есть оружие?" - сказал президент, выступление которого транслировалось в прямом эфире и онлайн в местных СМИ. По его словам, США обещают защитить Филиппины, если возникнет угроза, но для военных действий американцам потребуется решение конгресса."Это будет кровавая бойня, если я пойду на войну сейчас", - подчеркнул Дутерте.При этом филиппинский лидер напомнил, что, когда началась пандемия, первой страной, руководству которой он позвонил, был Китай.В 2013 году Филиппины при администрации Бенигно Акино оспорили в третейском суде в Гааге территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море. В 2016 году суд постановил, что спорные территории архипелага Спратли (китайское название - Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.В свою очередь Пекин не признал действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге.
https://ria.ru/20210614/filippiny-1736953019.html
южно-китайское море
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155575/72/1555757245_0:0:2632:1974_1920x0_80_0_0_2599696b576576b11ccc73f8cbdcad01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родриго дутерте, южно-китайское море, китай, в мире
15:00 26.07.2021 (обновлено: 15:05 26.07.2021)
 
Президент Филиппин оценил вероятность войны с Китаем

Президент Филиппин Родриго Дутерте исключил вероятность войны с Китаем

© AP Photo / Bullit MarquezПрезидент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой "Галиль"
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© AP Photo / Bullit Marquez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте исключил возможность войны с Китаем из-за территориального спора в Южно-Китайском море, выступая в понедельник с речью в парламенте страны.
"Как мы можем воевать с Китаем, у нас что, есть оружие?" - сказал президент, выступление которого транслировалось в прямом эфире и онлайн в местных СМИ. По его словам, США обещают защитить Филиппины, если возникнет угроза, но для военных действий американцам потребуется решение конгресса.
Президент Республики Филиппины Родриго Дутерте в России. 3 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 15:37
Президент Филиппин отложил отмену военного договора с США
"Это будет кровавая бойня, если я пойду на войну сейчас", - подчеркнул Дутерте.
При этом филиппинский лидер напомнил, что, когда началась пандемия, первой страной, руководству которой он позвонил, был Китай.
В 2013 году Филиппины при администрации Бенигно Акино оспорили в третейском суде в Гааге территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море. В 2016 году суд постановил, что спорные территории архипелага Спратли (китайское название - Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют.
В свою очередь Пекин не признал действительным решение постоянной палаты третейского суда в Гааге.
 
Родриго ДутертеЮжно-Китайское мореКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
03:02Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова
Лента новостейМолния