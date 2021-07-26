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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/festival-1742919129.html
Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале
Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале - РИА Новости, 26.07.2021
Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале
Фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основной конкурс 78-го Венецианского международного кинофестиваля,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:00
2021-07-26T14:08
культура
ольга любимова
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
венецианский кинофестиваль
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основной конкурс 78-го Венецианского международного кинофестиваля, получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба Минкультуры.Ранее директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сообщил, что фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля.Режиссер Меркулова призналась, что для создателей картины участие в основном конкурсе кинофестиваля в Венеции – это большая честь."В 2018-м году мы c Алексеем Чуповым участвовали в венецианском фестивальном конкурсе "Горизонты" с фильмом "Человек, который удивил всех". Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом "Капитан Волконогов бежал". Это большая честь для нас", - привели в пресс-службе ведомства слова Меркуловой.Картина "Капитан Волконогов бежал" рассказывает о пути к прощению главного героя капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.
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ольга любимова, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), венецианский кинофестиваль
14:00 26.07.2021 (обновлено: 14:08 26.07.2021)
 
Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале

Министр культуры Любимова: фильм "Капитан Волконогов бежал" получит признание критиков и зрителей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основной конкурс 78-го Венецианского международного кинофестиваля, получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба Минкультуры.
Ранее директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сообщил, что фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля.
"Уверена, участие в основной программе Венецианского кинофестиваля станет отправной точкой для фильма, и он получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя. Хочу пожелать успехов талантливой команде Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, и, конечно же, мы все вместе будем надеяться на победу нашего кино", - сказала Любимова, отметив, что фильм был создан при поддержке Минкультуры РФ.
Режиссер Меркулова призналась, что для создателей картины участие в основном конкурсе кинофестиваля в Венеции – это большая честь.
"В 2018-м году мы c Алексеем Чуповым участвовали в венецианском фестивальном конкурсе "Горизонты" с фильмом "Человек, который удивил всех". Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом "Капитан Волконогов бежал". Это большая честь для нас", - привели в пресс-службе ведомства слова Меркуловой.
Картина "Капитан Волконогов бежал" рассказывает о пути к прощению главного героя капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.
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КультураОльга ЛюбимоваКино и сериалыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Венецианский кинофестиваль
 
 
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