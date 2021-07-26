https://ria.ru/20210726/festival-1742919129.html

Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале

Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале - РИА Новости, 26.07.2021

Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале

Фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основной конкурс 78-го Венецианского международного кинофестиваля,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:00

2021-07-26T14:00

2021-07-26T14:08

культура

ольга любимова

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

венецианский кинофестиваль

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основной конкурс 78-го Венецианского международного кинофестиваля, получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба Минкультуры.Ранее директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сообщил, что фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля.Режиссер Меркулова призналась, что для создателей картины участие в основном конкурсе кинофестиваля в Венеции – это большая честь."В 2018-м году мы c Алексеем Чуповым участвовали в венецианском фестивальном конкурсе "Горизонты" с фильмом "Человек, который удивил всех". Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом "Капитан Волконогов бежал". Это большая честь для нас", - привели в пресс-службе ведомства слова Меркуловой.Картина "Капитан Волконогов бежал" рассказывает о пути к прощению главного героя капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210630/venezia-1739221918.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), венецианский кинофестиваль