14:00 26.07.2021 (обновлено: 14:08 26.07.2021)
Любимова оценила участие российского фильма в Венецианском фестивале
Министр культуры Любимова: фильм "Капитан Волконогов бежал" получит признание критиков и зрителей
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", вошедший в основной конкурс 78-го Венецианского международного кинофестиваля, получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба Минкультуры.
Ранее директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера сообщил, что фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля.
"Уверена, участие в основной программе Венецианского кинофестиваля станет отправной точкой для фильма, и он получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя. Хочу пожелать успехов талантливой команде Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, и, конечно же, мы все вместе будем надеяться на победу нашего кино", - сказала Любимова, отметив, что фильм был создан при поддержке Минкультуры РФ.
Режиссер Меркулова призналась, что для создателей картины участие в основном конкурсе кинофестиваля в Венеции – это большая честь.
"В 2018-м году мы c Алексеем Чуповым участвовали в венецианском фестивальном конкурсе "Горизонты" с фильмом "Человек, который удивил всех". Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом "Капитан Волконогов бежал". Это большая честь для нас", - привели в пресс-службе ведомства слова Меркуловой.
Картина "Капитан Волконогов бежал" рассказывает о пути к прощению главного героя капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но на этом пути его ждет множество испытаний. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.