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Как делают красоту в Федоскино и где ее увидеть

Как делают красоту в Федоскино и где ее увидеть - РИА Новости, 26.07.2021

Как делают красоту в Федоскино и где ее увидеть

В Федоскино легко и быстро добраться из Москвы, вокруг — живописная природа, а в самом селе — уникальная фабрика лаковой миниатюры, музей, Никольская церковь и... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T08:00

2021-07-26T08:00

2021-07-26T13:50

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. В Федоскино легко и быстро добраться из Москвы, вокруг — живописная природа, а в самом селе — уникальная фабрика лаковой миниатюры, музей, Никольская церковь и усадьба XVIII века. Интересный и приятный маршрут выходного дня. В местном магазине можно купить на память шкатулки и другие изделия. Однако цены непривычно высокие для туристических сувениров. Почему федоскинская миниатюра — недешевое удовольствие, в чем секрет производства уникальной фабрики — в материале РИА Новости. Легенда фабрикиПеред тем как наносить изображение на шкатулку, художнику нужно получить одобрение комиссии. Но в истории фабрики было исключение из этого правила. Одна мастерица захотела написать молодую пару на фоне заката и девушку изобразить обнаженной. Комиссия ни за что не приняла бы такой сюжет, поэтому эскиз она не показала. Принесла уже готовую шкатулку. В комиссии очень удивились. Изделие приняли, но попросили больше так не делать. Все-таки Федоскино — это традиционное, народное искусство.Этой смелой художнице, Нонне Иосифовне Кузнецовой, 88 лет. На Федоскинской фабрике она уже полвека, любит приходить в офис, хотя можно работать дома. "Там отвлекают соседи, кастрюли, коты, — говорит Нонна Иосифовна. — А в мастерской спокойно".Чаще всего она пишет Хозяйку Медной горы: очень уж нравятся Нонне Иосифовне сказы Бажова. Вдохновили иностранцы Лаковая миниатюрная живопись пришла в Европу из Китая. Россия позаимствовала технологию у немцев — в 1795 году. Купец Петр Коробов, вдохновившись изделиями из папье-маше крупного производителя Иоганна Штобвассера, открыл в подмосковной усадьбе Данилково (неподалеку от Федоскино) табакерочную фабрику. Спустя полвека здесь уже делали и шкатулки, и подносы, и лоточки, и стаканы, и тарелки. А Лукутинское лаковое производство (названное так в честь следующего владельца Петра Лукутина) приобрело известность не только в России, но и в Европе, Америке.Именно при Лукутине изделия стали украшать живописными миниатюрами, выполненными масляными красками (до этого были гравюры). Самые популярные сюжеты — тройка лошадей и сцены из крестьянской жизни. Но больше всего ценились шкатулки и ларцы с копиями известных картин. Каждое изделие клеймили российским гербом.Сохраняя традицииВ 1904 году из-за смерти владельца фабрика закрылась. Однако мастера сохранили художественные традиции и технику. В 1910-м они организовали артель, которая через 50 лет стала Федоскинской фабрикой миниатюрной живописи. Так она называется и сейчас.В Европе и Китае, кстати, подобного давно уже нет. Российские же мастера передают это ремесло из поколения в поколение — сейчас на фабрике работают восемь династий. Есть школа (действует с 1931 года), в которой учатся художники со всей страны. Поступить туда непросто: нужно выдержать конкурс, сдать экзамены по живописи, композиции, русскому языку и литературе. Работа у сотрудников сдельная: каждое изделие оценивает комиссия и, исходя из его стоимости, выплачивает мастеру гонорар.Шкатулка как искусствоНа одно изделие уходит около полугода. "Почему так долго?" — спрашивает почти каждый посетитель фабрики. Такая технология. Картон режут на ленты, промазывают крахмальным клейстером, наматывают на болванки и кладут под пресс с давлением 20 тонн. Затем сушат два-три дня при комнатной температуре.После форму окунают в льняное масло (раньше использовали конопляное) и варят при температуре 80-90 градусов в течение часа. И финальный этап: две недели в печи при температуре 120 градусов. В результате форма приобретает коричневый оттенок и получается тверже дерева в несколько десятков раз.Заготовки распиливают на несколько будущих шкатулок, к которым мастер с помощью казеинового (из творога) клея крепит донышко. Под прессом детали склеиваются. Остается их ошкурить, пропилить пазы для петель крышки, нанести шпатлевку.На шкатулку художник наносит от 15 до 30 слоев лака. Именно это дает тот самый эффект "глубины". Фирменные цвета — черный (снаружи) и разные оттенки красного (внутри). Если необходимо добиться свечения, в крышку вставляют перламутровые пластины.Далее — грунтовка (мастера применяют металлические порошки), перенесение готового изображения на шкатулку с помощью кальки (на фабрике этот контурный рисунок называют "припорох"). Плюс замалевки (нанесение основных цветов), перемалевки (проработка деталей и углубление теней), бликовка (обозначение ярких акцентов). Масляная краска сохнет небыстро: сутки в печи при температуре 80 градусов или несколько недель — на свежем воздухе. Потом на изображение наносят еще несколько слоев прозрачного лака и полируют до блеска. Раскупают ЛенинаСейчас в Федоскино делают в основном шкатулки, панно, броши, кулоны, визитницы. Раньше ассортимент был гораздо шире. По словам главного художника фабрики Сергея Сидорова, в конце XIX — начале XX века большой популярностью пользовались накладки на кошельки, альбомные пластины, вставки для кроватей и ширм, туалетные столики, чернильницы.Да и в целом производительность снизилась из-за отсутствия покупателей. Если в советское время выпускали десятки тысяч изделий в год, то сейчас — не более двух тысяч. Дело еще и в их немалой стоимости: цена за среднего размера шкатулку может достигать нескольких сотен тысяч рублей. И мастеров теперь меньше — 38 человек, причем большинство работают дома. Не из-за коронавируса: на фабрике так было принято всегда, потому что для росписи достаточно обычного рабочего стола, хорошего освещения и палитры с красками.Зато технология и сюжеты не изменились: все те же копии картин, пейзажи, натюрморты и персонажи русских народных сказок. Ну и птица-тройка, конечно. Бывает, по заказу делают портреты политических деятелей. А шкатулки с Лениным выпускают постоянно, потому что их покупают. Декоративно-орнаментальное оформление тоже прежнее: цировка (узор из тонких волнистых линий, расходящихся от центра изделия), "черепашка", "малахит", "слоновая кость" и инкрустация перламутром.Вера в приметыВ прошлом году Федоскинской фабрике лаковой миниатюрной живописи исполнилось 225 лет. Мастера приступили к созданию самого большого панно в истории мануфактуры, чтобы представить его на фестивале славянской культуры "Русское поле".Пока это панно никому не показывают — не хотят, чтобы сглазили. Однако известно, что над ним работали более 30 человек, размер — 1,8 на 1,4 метра, вес — 30 килограммов. Главный художник производства Сергей Сидоров все же немного приоткрыл нам тайну.Сейчас панно находится на третьем этапе — бликовке. Сушить его, кстати, будут не в печи (слишком уж большое — не влезет), а электровентиляторами. Тем, кому не терпится увидеть изображение, Сергей порекомендовал обратиться к творчеству художника Николая Сверчкова: в его работах встречаются очень похожие сюжеты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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