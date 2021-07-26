https://ria.ru/20210726/espch-1742844615.html

Экс-министр обороны ДНР готов выступить свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Экс-министр обороны ДНР готов выступить свидетелем против Украины в ЕСПЧ - РИА Новости, 26.07.2021

Экс-министр обороны ДНР готов выступить свидетелем против Украины в ЕСПЧ

Первый министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов рассказал РИА Новости, что готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T03:08

2021-07-26T03:08

2021-07-26T03:08

россия

днр

европейский суд по правам человека (еспч)

украина

в мире

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первый министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов рассказал РИА Новости, что готов выступить свидетелем при рассмотрении иска России против Украины в ЕСПЧ."Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как все происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина", - заявил РИА Новости Хакимзянов.По его мнению, подобные иски – "дело нужное", так как нужно "показать всему миру" преступления властей Киева против мирного населения на востоке Украины.В то же время сам он сейчас находится под санкциями Евросоюза и Украины."Они против меня объявили санкции и продлили их на 5 лет, Евросоюз. (бывший президент Украины Петр) Порошенко объявлял на пять лет, сейчас (действующий президент Украины Владимир) Зеленский объявил на пять лет. ЕС еще в 2014 году вынес решение – страны Евросоюза объявили, Новая Зеландия и Австралия. За исключением США. По остальным спискам на лицо, попадающее под санкции", - сообщил он.Если это помешает Хакимзянову лично приехать на рассмотрение иска, то он готов выступить по видеосвязи."Это вполне возможно, интернет работает. Проблем с этим нет, с видеосвязью. Проблема решаемая", - заявил он.Хакимзянов, занимавший пост министра обороны ДНР с 10 апреля по 7 мая 2014 года, в ходе боев за Мариуполь 7 мая 2014 года попал в плен к батальону "Азов" - военизированному объединению, основанному националистическими политиками. По утверждению экс-министра, в плену он подвергался избиениям и пыткам. По его словам, один из допросов проводил лично скандально известный украинский политик Олег Ляшко. Международная правозащитная организации Amnesty International заявила по этому поводу, что, по её оценке, действия Ляшко и его вооружённых сторонников, включающие похищения и жестокое обращение с людьми, являются нарушением международно-правовых норм, в которых чётко указано, что только уполномоченные власти могут проводить аресты и задерживать людей.Россия в четверг, 22 июля, подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. Как пояснили в ведомстве, она "относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", в том числе ответственности властей Украины за незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции".Ранее РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными как в Донецке, после освобождения из плена, так и в Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины возбуждения уголовных дел по своим жалобам на пытки.Кроме того, важную улику существования тайных тюрем оставляли сами СБУ или нацбаты. Были случаи, когда они на своих сайтах и по телевидению рапортовали о задержании опасных "террористов", однако юридическое оформление задержания происходило только спустя неделю или две, причем были расхождения между официальными (в протоколе) и реальными обстоятельствами задержания.Все это время задержанный находился "в тени" украинского правосудия, в тайной тюрьме, где из него выбивали показания. РИА Новости также публиковало документы с доказательствами подобных нестыковок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/espch-1742697682.html

https://ria.ru/20210724/krym-1742680414.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/espch-1742620032.html

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россия, днр, европейский суд по правам человека (еспч), украина, в мире