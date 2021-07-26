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Названо число россиян, которые в месяц могут отправиться на курорты Египта

Названо число россиян, которые в месяц могут отправиться на курорты Египта - РИА Новости, 26.07.2021

Названо число россиян, которые в месяц могут отправиться на курорты Египта

Около 28-30 тысяч россиян смогут отправиться в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду в месяц, тогда как потенциальный спрос мог бы быть не менее 150 тысяч человек,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T19:27

2021-07-26T19:27

2021-07-26T19:27

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коронавирус covid-19

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дмитрий горин

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

хургада

шарм-эш-шейх

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Около 28-30 тысяч россиян смогут отправиться в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду в месяц, тогда как потенциальный спрос мог бы быть не менее 150 тысяч человек, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.С 9 августа РФ возобновляет авиасообщение с курортами на Красном море. Ожидается по пять рейсов в неделю в Шарм-эш-Шейх и Хургаду соответственно, заявили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Решение о дальнейшем увеличении примут после визита российской делегации в Египет."Это количество рейсов не удовлетворит спроса, но смягчающей ситуацией является то, что сезон находится в преддверии старта", — сказал Горин.Он напомнил, что рейсы из России в Египет будут организовываться на паритетной основе и отметил, что текущие перелеты в Каир выполняются в статусе регулярных. Это означает, что то же самое, скорее всего, ждет Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По крайней мере, в ближайшие месяцы.Нужны чартерыГорин выразил уверенность, что авиакомпании успеют получить все допуски и разрешения до 9 августа. "Судя по динамике продаж туров через Каир, проблем не будет... Туристический спрос сформирован, а вот с точки зрения авиационной составляющей нужны допуски, разрешения, слоты и квоты или их отсутствие", — уточнил он.По его словам, только в турецкую Анталью из российских городов отправляется свыше 150 рейсов в день, тогда как на курорты Египта назначены всего по пять в неделю. Поэтому на Турцию такие невысокие цены. "Самая низкая стоимость с перелетом туда-обратно без багажа — 10 тысяч рублей. Чтобы у ассортимента Египта была большая доступность, нужна отмена квот", — пояснил он.Горин также добавил, что высокие цены на прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх ставить нет смысла. Средний чек турпакета на курорты этой страны со стыковкой в Каире в гостиницу четыре звезды на неделю сейчас составляет 80 тысяч рублей с перелетом и наземным трансфером, в отель пять звезд — 120 тысяч рублей."Если билет на самолет будет стоит от 50 тысяч и выше, то станет очень сложно формировать турпакеты и, пока перевозка квотируется, стоимость путевок на египетские курорты зависит от нее. А при большом спросе цена всегда будет повышаться", — добавил собеседник агентства.Больше квотОднако вице-президент АТОР отметил одну позитивную тенденцию: "Квота для всех открытых направлений меняется ежемесячно. Она выдается на курортные города, тогда как раньше в приоритете были столицы".Он также отметил, что чартеры необходимо назначить не только из Москвы, но и хотя бы из крупных российских городов с международными аэропортами, чтобы туристы не летали транзитом через столицу.Высокий спрос на курорты Египта начинается осенью, когда жара снижается. Горин считает, что интерес со стороны россиян будет большим. "Лететь недолго, прекрасный климат, длинный сезон, высокий ассортимент отелей, уникальный подводный мир", — заключил собеседник агентства. Отсюда и очень большие ожидания на путешествия в эту страну осенью.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/egipet-1742914313.html

https://ria.ru/20210726/egipet-1742980304.html

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коронавирус covid-19, россия, дмитрий горин, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, греция, египет