https://ria.ru/20210726/egipet-1742980304.html
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер - РИА Новости, 26.07.2021
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер
Прибытие делегации российских экспертов, которые оценят исполнение мер по защите здоровья туристов на египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх, ожидается во... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:04
2021-07-26T18:04
2021-07-26T18:04
туризм
россия
хургада
шарм-эш-шейх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155134/09/1551340946_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_097e13fcbec25034a79c5cd00b644e92.jpg
КАИР, 26 июл – РИА Новости. Прибытие делегации российских экспертов, которые оценят исполнение мер по защите здоровья туристов на египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх, ожидается во вторник, заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммад Манар.РФ возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.По словам министра, у предыдущей делегации экспертов были замечания по поводу функционирования аэропортов, Египет их устранил."27 июля к нам прибудет делегация экспертов, которые проверят меры, связанные со здравоохранением, они хотят убедиться, что все меры соблюдаются в аэропортах и в самом городе Шарм-эш-Шейх", - заявил Манар в эфире телеканала Sada el-Balad.Министр отметил, что оба аэропорта получили международные сертификаты о соблюдении мер по обеспечению безопасности пассажиров в плане здравоохранения.По его словам, по случаю прибытия первого рейса будет устроена праздничная церемония, министр планирует встретить самолет лично вместе с министром туризма Египта.В свою очередь замминистра гражданской авиации Мустафа Маннаа заявил телеканалу, что в Египет в субботу прибыла делегация российских врачей, которая планирует проверить реализацию эпидемиологических мер в аэропортах и обсудить этот вопрос с египетскими коллегами.В Египте завершилась третья волна коронавируса, вторую неделю подряд минздрав сообщает о минимальном числе заболевших за сутки впервые с марта 2020 года: по состоянию на воскресенье зарегистрированы 39 новых случаев заражения и 6 смертей. В стране идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 миллионов граждан. Остаются в силе ряд ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, обязательно ношение масок в закрытых помещениях. Отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/egipet-1742914313.html
россия
хургада
шарм-эш-шейх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155134/09/1551340946_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_43a54e1395c04aa4f9718877a404a30c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хургада, шарм-эш-шейх
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер на курортах
КАИР, 26 июл – РИА Новости.
Прибытие делегации российских экспертов, которые оценят исполнение мер по защите здоровья туристов на египетских курортах Хургада
и Шарм-эш-Шейх
, ожидается во вторник, заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммад Манар.
РФ возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет
для оценки эпидемиологической обстановки.
По словам министра, у предыдущей делегации экспертов были замечания по поводу функционирования аэропортов, Египет их устранил.
"27 июля к нам прибудет делегация экспертов, которые проверят меры, связанные со здравоохранением, они хотят убедиться, что все меры соблюдаются в аэропортах и в самом городе Шарм-эш-Шейх", - заявил Манар в эфире телеканала Sada el-Balad.
Министр отметил, что оба аэропорта получили международные сертификаты о соблюдении мер по обеспечению безопасности пассажиров в плане здравоохранения.
По его словам, по случаю прибытия первого рейса будет устроена праздничная церемония, министр планирует встретить самолет лично вместе с министром туризма Египта.
В свою очередь замминистра гражданской авиации Мустафа Маннаа заявил телеканалу, что в Египет в субботу прибыла делегация российских врачей, которая планирует проверить реализацию эпидемиологических мер в аэропортах и обсудить этот вопрос с египетскими коллегами.
В Египте завершилась третья волна коронавируса, вторую неделю подряд минздрав сообщает о минимальном числе заболевших за сутки впервые с марта 2020 года: по состоянию на воскресенье зарегистрированы 39 новых случаев заражения и 6 смертей. В стране идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 миллионов граждан. Остаются в силе ряд ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, обязательно ношение масок в закрытых помещениях. Отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.
Авиасообщение между Россией
и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом
, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира
полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море
Хургада и Шарм-эш-Шейх.