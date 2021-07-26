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Туризм
https://ria.ru/20210726/egipet-1742980304.html
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер - РИА Новости, 26.07.2021
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер
Прибытие делегации российских экспертов, которые оценят исполнение мер по защите здоровья туристов на египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх, ожидается во... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:04
2021-07-26T18:04
туризм
россия
хургада
шарм-эш-шейх
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КАИР, 26 июл – РИА Новости. Прибытие делегации российских экспертов, которые оценят исполнение мер по защите здоровья туристов на египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх, ожидается во вторник, заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммад Манар.РФ возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.По словам министра, у предыдущей делегации экспертов были замечания по поводу функционирования аэропортов, Египет их устранил."27 июля к нам прибудет делегация экспертов, которые проверят меры, связанные со здравоохранением, они хотят убедиться, что все меры соблюдаются в аэропортах и в самом городе Шарм-эш-Шейх", - заявил Манар в эфире телеканала Sada el-Balad.Министр отметил, что оба аэропорта получили международные сертификаты о соблюдении мер по обеспечению безопасности пассажиров в плане здравоохранения.По его словам, по случаю прибытия первого рейса будет устроена праздничная церемония, министр планирует встретить самолет лично вместе с министром туризма Египта.В свою очередь замминистра гражданской авиации Мустафа Маннаа заявил телеканалу, что в Египет в субботу прибыла делегация российских врачей, которая планирует проверить реализацию эпидемиологических мер в аэропортах и обсудить этот вопрос с египетскими коллегами.В Египте завершилась третья волна коронавируса, вторую неделю подряд минздрав сообщает о минимальном числе заболевших за сутки впервые с марта 2020 года: по состоянию на воскресенье зарегистрированы 39 новых случаев заражения и 6 смертей. В стране идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 миллионов граждан. Остаются в силе ряд ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, обязательно ношение масок в закрытых помещениях. Отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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россия, хургада, шарм-эш-шейх
18:04 26.07.2021
 
Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер

Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер на курортах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе
 Пляжи около старого города в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 26 июл – РИА Новости. Прибытие делегации российских экспертов, которые оценят исполнение мер по защите здоровья туристов на египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх, ожидается во вторник, заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммад Манар.
РФ возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.
Пляж курорта Хургада в Египте - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 13:35В мире
Россиян предупредили о резком росте цен на туры в Египет
По словам министра, у предыдущей делегации экспертов были замечания по поводу функционирования аэропортов, Египет их устранил.
"27 июля к нам прибудет делегация экспертов, которые проверят меры, связанные со здравоохранением, они хотят убедиться, что все меры соблюдаются в аэропортах и в самом городе Шарм-эш-Шейх", - заявил Манар в эфире телеканала Sada el-Balad.
Министр отметил, что оба аэропорта получили международные сертификаты о соблюдении мер по обеспечению безопасности пассажиров в плане здравоохранения.
По его словам, по случаю прибытия первого рейса будет устроена праздничная церемония, министр планирует встретить самолет лично вместе с министром туризма Египта.
В свою очередь замминистра гражданской авиации Мустафа Маннаа заявил телеканалу, что в Египет в субботу прибыла делегация российских врачей, которая планирует проверить реализацию эпидемиологических мер в аэропортах и обсудить этот вопрос с египетскими коллегами.
В Египте завершилась третья волна коронавируса, вторую неделю подряд минздрав сообщает о минимальном числе заболевших за сутки впервые с марта 2020 года: по состоянию на воскресенье зарегистрированы 39 новых случаев заражения и 6 смертей. В стране идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 миллионов граждан. Остаются в силе ряд ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, обязательно ношение масок в закрытых помещениях. Отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх.
 
ТуризмРоссияХургадаШарм-эш-Шейх
 
 
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