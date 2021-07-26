https://ria.ru/20210726/egipet-1742980304.html

Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер

Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер - РИА Новости, 26.07.2021

Делегация из России прибудет в Египет для проверки антиковидных мер

Прибытие делегации российских экспертов, которые оценят исполнение мер по защите здоровья туристов на египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх, ожидается во... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T18:04

2021-07-26T18:04

2021-07-26T18:04

туризм

россия

хургада

шарм-эш-шейх

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КАИР, 26 июл – РИА Новости. Прибытие делегации российских экспертов, которые оценят исполнение мер по защите здоровья туристов на египетских курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх, ожидается во вторник, заявил министр гражданской авиации Египта Мухаммад Манар.РФ возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.По словам министра, у предыдущей делегации экспертов были замечания по поводу функционирования аэропортов, Египет их устранил."27 июля к нам прибудет делегация экспертов, которые проверят меры, связанные со здравоохранением, они хотят убедиться, что все меры соблюдаются в аэропортах и в самом городе Шарм-эш-Шейх", - заявил Манар в эфире телеканала Sada el-Balad.Министр отметил, что оба аэропорта получили международные сертификаты о соблюдении мер по обеспечению безопасности пассажиров в плане здравоохранения.По его словам, по случаю прибытия первого рейса будет устроена праздничная церемония, министр планирует встретить самолет лично вместе с министром туризма Египта.В свою очередь замминистра гражданской авиации Мустафа Маннаа заявил телеканалу, что в Египет в субботу прибыла делегация российских врачей, которая планирует проверить реализацию эпидемиологических мер в аэропортах и обсудить этот вопрос с египетскими коллегами.В Египте завершилась третья волна коронавируса, вторую неделю подряд минздрав сообщает о минимальном числе заболевших за сутки впервые с марта 2020 года: по состоянию на воскресенье зарегистрированы 39 новых случаев заражения и 6 смертей. В стране идет кампания по вакцинации, власти поставили цель привить до конца года не менее 40 миллионов граждан. Остаются в силе ряд ограничений, связанных с коронавирусом, в частности, обязательно ношение масок в закрытых помещениях. Отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились. В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/egipet-1742914313.html

россия

хургада

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хургада, шарм-эш-шейх