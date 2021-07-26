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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210726/eek-1742904593.html
Глава ЕЕК назвал аморальным новый закон в Польше
Глава ЕЕК назвал аморальным новый закон в Польше - РИА Новости, 26.07.2021
Глава ЕЕК назвал аморальным новый закон в Польше
Новый законопроект о реституции, принятый сенатом Польши, "лишает евреев их гражданских прав", он "аморален и дискриминационен", считает президент Европейского... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:47
2021-07-26T12:47
религия и мировоззрение
религия
вячеслав моше кантор
брюссель
совет европы
польша
европа
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый законопроект о реституции, принятый сенатом Польши, "лишает евреев их гражданских прав", он "аморален и дискриминационен", считает президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.Сенат Польши в пятницу утвердил законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Речь идет, прежде всего, о прекращении процедуры реприватизации. Первая из сенатских поправок изменяет переходное положение и открывает сторонам разбирательства путь к возмещению ущерба в гражданском суде. Вторая расширяет перечень причин, возникновение которых исключает возможность признания недействительными решений. Всемирная организация реституции еврейского имущества (WJRO) призвала президента Польши Анджея Дуду наложить вето на данный закон."Это не просто очередной закон – это узаконенная кража, и написан он языком, который почти прямо выделяет евреев как лиц, не заслуживающих возврата того, что у них было украдено. Закон не предоставляет евреям какие-то привилегии, как утверждают некоторые в Польше, а он лишает евреев их гражданских прав, он аморален и дискриминационен", — цитирует Кантора пресс-служба ЕЕК.Кантор подчеркнул, что новый законопроект "нарушает международные обязательства Польши и только подчеркнет позицию страны как единственную в регионе, которая делает невозможной реституцию имущества, украденного во время Холокоста"."Польша была местом, где до войны проживало большинство евреев и где основная их часть была уничтожена во время нацистского геноцида. Все, чего мы просим, — это правосудие и порядочность. И оба эти понятия серьезно скомпрометированы новым законом", - добавил Кантор.В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам времен Холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году, он является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.
https://ria.ru/20200217/1564882065.html
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религия, вячеслав моше кантор, брюссель, совет европы, польша, европа, в мире
12:47 26.07.2021
 

Глава ЕЕК назвал аморальным новый закон в Польше

© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгрессаПрезидент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый законопроект о реституции, принятый сенатом Польши, "лишает евреев их гражданских прав", он "аморален и дискриминационен", считает президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.
Сенат Польши в пятницу утвердил законопроект о реституции собственности, в соответствии с которым по истечении 30 лет с момента вынесения административного решения, в том числе о праве собственности на имущество, оспорить его будет невозможно. Речь идет, прежде всего, о прекращении процедуры реприватизации. Первая из сенатских поправок изменяет переходное положение и открывает сторонам разбирательства путь к возмещению ущерба в гражданском суде. Вторая расширяет перечень причин, возникновение которых исключает возможность признания недействительными решений. Всемирная организация реституции еврейского имущества (WJRO) призвала президента Польши Анджея Дуду наложить вето на данный закон.
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор на встрече с папой римским Франциском в Ватикане
17 февраля 2020, 17:08Религия и мировоззрение
Глава ЕЕК озвучил тему следующего Форума памяти Холокоста
"Это не просто очередной закон – это узаконенная кража, и написан он языком, который почти прямо выделяет евреев как лиц, не заслуживающих возврата того, что у них было украдено. Закон не предоставляет евреям какие-то привилегии, как утверждают некоторые в Польше, а он лишает евреев их гражданских прав, он аморален и дискриминационен", — цитирует Кантора пресс-служба ЕЕК.
Кантор подчеркнул, что новый законопроект "нарушает международные обязательства Польши и только подчеркнет позицию страны как единственную в регионе, которая делает невозможной реституцию имущества, украденного во время Холокоста".
"Польша была местом, где до войны проживало большинство евреев и где основная их часть была уничтожена во время нацистского геноцида. Все, чего мы просим, — это правосудие и порядочность. И оба эти понятия серьезно скомпрометированы новым законом", - добавил Кантор.
В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам времен Холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году, он является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.
Вячеслав Кантор на открытии Дней памяти жертв Холокоста в Европарламенте
25 января 2017, 17:42Религия и мировоззрение
Кантор: Европа должна вместе с РФ и США бороться с антисемитизмом
 
Религия и мировоззрениеРелигияВячеслав Моше КанторБрюссельСовет ЕвропыПольшаЕвропаВ мире
 
 
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