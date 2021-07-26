https://ria.ru/20210726/dtp-1742964742.html
В Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком
В Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 26.07.2021
В Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком
Автобус "КамАЗ" и грузовик DAF столкнулись на трассе в Кузбассе, пострадал водитель автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:09
2021-07-26T17:09
2021-07-26T17:09
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 26 июл - РИА Новости. Автобус "КамАЗ" и грузовик DAF столкнулись на трассе в Кузбассе, пострадал водитель автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Уточняется, что авария произошла около 19.00 (15.00 мск) на 42-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск". Столкнулись автобус "КамАЗ", следовавший по маршруту "Томск - Березовский", и грузовой автомобиль DAF из Татарстана."На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автобуса. С травмами различной степени тяжести он доставлен в медучреждение", – говорится в сообщении.Отмечается, что на момент аварии в салоне автобуса находились шесть человек, никто из них не пострадал.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия.
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кемеровская область, происшествия
В Кемеровской области автобус столкнулся с грузовиком
Автобус "КамАЗ" и грузовик DAF столкнулись на трассе в Кемеровской области, один человек пострадал
КЕМЕРОВО, 26 июл - РИА Новости.
Автобус "КамАЗ" и грузовик DAF столкнулись на трассе в Кузбассе, пострадал водитель автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области
.
Уточняется, что авария произошла около 19.00 (15.00 мск) на 42-м километре автодороги "Кемерово – Анжеро-Судженск". Столкнулись автобус "КамАЗ", следовавший по маршруту "Томск - Березовский", и грузовой автомобиль DAF из Татарстана.
"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому муниципальному округу. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автобуса. С травмами различной степени тяжести он доставлен в медучреждение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент аварии в салоне автобуса находились шесть человек, никто из них не пострадал.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и степень вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия.