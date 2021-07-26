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В Госдуме ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс
В Госдуме ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс - РИА Новости, 26.07.2021
В Госдуме ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс
Член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя позицию украинского экс-замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:55
2021-07-26T16:55
донбасс
госдума рф
елена панина
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя позицию украинского экс-замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, призвавшего "готовить армию к применению оружия" с целью "освобождения Донбасса", заявила, что такая попытка закончится крахом украинской государственности.Грымчак обосновал свои заявления тем, что участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о намерении Москвы присоединить эти земли."Есть большая вероятность, что третья попытка завоевать Донбасс закончится крахом украинской государственности, никакого "Минска-3" после этого уже не будет", - заявили Панина РИА Новости.По ее словам, "киевский режим уже дважды пытался решить конфликт силовым путем", оба раза это закончилось неудачно."Каждый раз после того, как попытки захватить Донбасс кончались позорным фиаско, киевский режим становился сговорчивым, подписывались минские соглашения. Нынешние, кстати, уже вторые по счету", - сообщила Панина.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах в Госдуму.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html
https://ria.ru/20210726/donbass-1742922641.html
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донбасс, госдума рф, елена панина, дмитрий песков, в мире
16:55 26.07.2021
 
В Госдуме ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс

Депутат Госдумы Панина: попытка завоевать Донбасс закончится крахом украинской государственности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Член комитета по международным делам ГД Елена Панина, комментируя позицию украинского экс-замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, призвавшего "готовить армию к применению оружия" с целью "освобождения Донбасса", заявила, что такая попытка закончится крахом украинской государственности.
Грымчак обосновал свои заявления тем, что участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о намерении Москвы присоединить эти земли.
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"Есть большая вероятность, что третья попытка завоевать Донбасс закончится крахом украинской государственности, никакого "Минска-3" после этого уже не будет", - заявили Панина РИА Новости.
По ее словам, "киевский режим уже дважды пытался решить конфликт силовым путем", оба раза это закончилось неудачно.
"Каждый раз после того, как попытки захватить Донбасс кончались позорным фиаско, киевский режим становился сговорчивым, подписывались минские соглашения. Нынешние, кстати, уже вторые по счету", - сообщила Панина.
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В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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