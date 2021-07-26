https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html
В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс
В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс - РИА Новости, 26.07.2021
В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс
Киев "обломает зубы" при попытке силового освобождения Донбасса. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:16
2021-07-26T16:16
2021-07-26T16:38
россия
днр
донбасс
мирослав руденко
донецкая народная республика
госдума рф
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В ДНР заявили, что Киев "обломает зубы" об Донбасс
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966557_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_06bb193112b47ec8100ccc5f3a7fd086.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев "обломает зубы" при попытке силового освобождения Донбасса. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.Политик также отметил, что заявления такого рода лишь подрывают доверие к властям Украины, которые якобы пытаются урегулировать конфликт.В ДНР уверены, что Киеву не удастся реализовать силовой сценарий возвращения Донбасса, так как он "погубит саму Украину".Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киеву следует рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после выборов в Госдуму России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/donbass-1742937893.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966557_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9bebdbf05cd3ecc407901c35610cdc3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днр, донбасс, мирослав руденко, донецкая народная республика, госдума рф, украина, в мире
16:16 26.07.2021 (обновлено: 16:38 26.07.2021)
В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс
Депутат Народного совета ДНР Руденко ответил на призыв украинского экс-замминистра отбить Донбасс