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В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс
В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс - РИА Новости, 26.07.2021
В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс
Киев "обломает зубы" при попытке силового освобождения Донбасса. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:16
2021-07-26T16:38
россия
днр
донбасс
мирослав руденко
донецкая народная республика
госдума рф
украина
в мире
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В ДНР заявили, что Киев "обломает зубы" об Донбасс
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев "обломает зубы" при попытке силового освобождения Донбасса. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.Политик также отметил, что заявления такого рода лишь подрывают доверие к властям Украины, которые якобы пытаются урегулировать конфликт.В ДНР уверены, что Киеву не удастся реализовать силовой сценарий возвращения Донбасса, так как он "погубит саму Украину".Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киеву следует рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после выборов в Госдуму России.
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россия, днр, донбасс, мирослав руденко, донецкая народная республика, госдума рф, украина, в мире
16:16 26.07.2021 (обновлено: 16:38 26.07.2021)
 
В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс

Депутат Народного совета ДНР Руденко ответил на призыв украинского экс-замминистра отбить Донбасс

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев "обломает зубы" при попытке силового освобождения Донбасса. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

"Это еще раз это показывает истинное положение вещей, их (Киева. — Прим. ред.) истинные намерения. <…> На самом деле, они мечтают именно о силовом сценарии — поломать всех несогласных через колено. <…> Именно эти методы привели к восстанию в Донбассе, когда людей не хотели слышать, хотели просто поломать их", — пояснил он.

Политик также отметил, что заявления такого рода лишь подрывают доверие к властям Украины, которые якобы пытаются урегулировать конфликт.
В ДНР уверены, что Киеву не удастся реализовать силовой сценарий возвращения Донбасса, так как он "погубит саму Украину".
Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киеву следует рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после выборов в Госдуму России.
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