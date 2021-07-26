https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html

В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс

В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс - РИА Новости, 26.07.2021

В ДНР ответили на призыв украинского политика отбить Донбасс

Киев "обломает зубы" при попытке силового освобождения Донбасса. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:16

2021-07-26T16:16

2021-07-26T16:38

россия

днр

донбасс

мирослав руденко

донецкая народная республика

госдума рф

украина

в мире

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В ДНР заявили, что Киев "обломает зубы" об Донбасс

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киев "обломает зубы" при попытке силового освобождения Донбасса. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.Политик также отметил, что заявления такого рода лишь подрывают доверие к властям Украины, которые якобы пытаются урегулировать конфликт.В ДНР уверены, что Киеву не удастся реализовать силовой сценарий возвращения Донбасса, так как он "погубит саму Украину".Ранее экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Киеву следует рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после выборов в Госдуму России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/donbass-1742937893.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

украина

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россия, днр, донбасс, мирослав руденко, донецкая народная республика, госдума рф, украина, в мире