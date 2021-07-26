https://ria.ru/20210726/donbass-1742863869.html

На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса - РИА Новости, 26.07.2021

На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Об этом телеканалу "Obozrevatel" рассказал экс-замминистра... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T09:18

2021-07-26T09:18

2021-07-26T17:32

россия

донбасс

госдума рф

владимир путин

украина

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Об этом телеканалу "Obozrevatel" рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о намерении Москвы присоединить эти земли.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах, которые пройдут 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html

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донбасс

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россия, донбасс, госдума рф, владимир путин, украина, в мире