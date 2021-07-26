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На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса
На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса - РИА Новости, 26.07.2021
На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса
Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Об этом телеканалу "Obozrevatel" рассказал экс-замминистра... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:18
2021-07-26T09:18
2021-07-26T17:32
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Киеву стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Об этом телеканалу "Obozrevatel" рассказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о намерении Москвы присоединить эти земли.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах, которые пройдут 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210405/donbass-1604164611.html
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россия, донбасс, госдума рф, владимир путин, украина, в мире
09:18 26.07.2021 (обновлено: 17:32 26.07.2021)
На Украине призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса
Украинский экс-замминистра Грымчак призвал готовить армию освобождать Донбасс после выборов в России