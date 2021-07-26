https://ria.ru/20210726/deti-1743007406.html

Омбудсмен проверит сообщения об издевательствах над детьми

Омбудсмен проверит сообщения об издевательствах над детьми - РИА Новости, 26.07.2021

Омбудсмен проверит сообщения об издевательствах над детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле дело, где детей якобы мучил отец с помощью скотча и... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:57

2021-07-26T20:57

2021-07-26T21:30

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле дело, где детей якобы мучил отец с помощью скотча и голодания.Ранее в СМИ появилась информация, что дети из многодетной семьи, живущей в Москве, пожаловались, что отец мучает их с помощью скотча - привязывает к дереву и заклеивает рты, оскорбляет, морит голодом и избивает. О методах воспитания стало известно, когда 11-летний ребёнок сбежал из дома."С этой ситуацией разбираются правоохранительные органы, мы на связи с ними, ждем результатов проверки. Держим дело на контроле", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20210726/osobennosti_razvitiya-1742995100.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия