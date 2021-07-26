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Омбудсмен проверит сообщения об издевательствах над детьми
Омбудсмен проверит сообщения об издевательствах над детьми - РИА Новости, 26.07.2021
Омбудсмен проверит сообщения об издевательствах над детьми
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле дело, где детей якобы мучил отец с помощью скотча и... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:57
2021-07-26T20:57
2021-07-26T21:30
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит на контроле дело, где детей якобы мучил отец с помощью скотча и голодания.Ранее в СМИ появилась информация, что дети из многодетной семьи, живущей в Москве, пожаловались, что отец мучает их с помощью скотча - привязывает к дереву и заклеивает рты, оскорбляет, морит голодом и избивает. О методах воспитания стало известно, когда 11-летний ребёнок сбежал из дома."С этой ситуацией разбираются правоохранительные органы, мы на связи с ними, ждем результатов проверки. Держим дело на контроле", - сказала Ярославская.
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ольга ярославская, москва, происшествия
20:57 26.07.2021 (обновлено: 21:30 26.07.2021)
Омбудсмен проверит сообщения об издевательствах над детьми
Детский омбудсмен Москвы Ярославская держит на контроле дело, где детей мучили с помощью скотча